УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве днем обстреляли маршрутку с людьми

11 сентября 2020, 19:25

У транспортного средства выпало стекло.

Маршрутка
Маршрутку обстреляли из пневмата / https://dn.vgorode.ua

В Киеве днем 10 сентября неизвестные обстреляли маршрутное такси с пассажирами, которая в момент инцидента проезжала мимо станции метро Академгородок.

Видео с места событий опубликовано на Facebook странице Киев оперативный.

"Разбитое лобовое стекло маршрутки буквально рассыпалось на глазах. По предварительным данным, никто не пострадал, но пассажиры сильно напуганы", — идет речь в подписи к ролику.

Уточняется, что маршрутку №796 расстрелял неизвестный из пневматического оружия. Автобус следует по маршруту между станцией метро Академгородок и Бояркой.

На кадрах видны следы обстрела на стеклах и корпусе автобуса. Через несколько минут стекло полностью рассыпалось. Отмечается, что стрельба началась вскоре после того, как маршрутка выехала от конечной остановки возле подземки. Транспорт был наполнен пассажирами, и люди очень сильно испугались, возникла паника. После того, как опасность миновала, пассажиры не скрывали возмущения.

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Читайте такжеВ Днепре женщину зверски избили за место в маршрутке: шокирующее видео

новости Украины новости Киева марштурка обстрел
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве днем обстреляли маршрутку с людьми». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:59
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки
19:44
В школу и на работу - только с прививками: чем опасен новый законопроект
19:40
"Божественное удовольствие": Папа Римский ошарашил заявлением о сексе
19:34
Sad Song - новый провокационный БДСМ-клип Maruv Видео
19:30
Кровавое ДТП под Киевом: полиция задержала водителя грузовика
19:25
В Киеве днем обстреляли маршрутку с людьми Видео
19:24
Назначена дата суда по делу тещи Притулы, сбившей мать с ребенком
19:03
Кравчук "поставил крест" на соглашениях по Донбассу
19:00
"Народ отверг режим": США и ЕС обсуждают жесткие санкции против Беларуси
18:37
Визит Дуды в Украину: Зеленский просит восстановить могилу УПА
18:28
Адвокат Михаила Ефремова сделал публичное признание
18:13
В Киеве закрыли две центральные станции метро: названа причина
17:47
Укрзализныця закрыла продажу билетов с шести станций: откуда не смогут уехать пассажиры Видео
17:42
Компания из США отказалась поставлять в Украину сжиженный газ
17:39
Врачи рассказали, чем должен пахнуть здоровый пенис Видео
17:38
Пацаны 2020: сеть попала короткометражка про 2 сезон Видео
17:13
Врачи назвали диету, улучшающую качество спермы Видео
17:13
В МВФ рассказали, как и почему решили наказать власти Беларуси
17:00
Комаровский предупредил, какие болезни провоцирует сахар Видео
16:41
Запрет смягчения карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры Видео
16:33
Как улучшить качество сна с помощью еды: определены лучшие продукты Видео
16:27
В России вакцину COVID-19 испытывают на пропагандистах: Симоньян рассказала детали
15:57
"Дипломатическая война": как досматривали авто посла Украины на границе Беларуси Видео
15:27
Угроза возвращения жесткого карантина: стало известно о планах Кабмина Видео
15:25
В СНБО рассказали, как сильно увеличат бюджет на украинскую армию
15:17
Стало известно, где встретятся Лукашенко и Путин: что обсудят Видео
14:59
Назван самый оптимальный завтрак: что приготовить Видео
14:56
Степанов сообщил, кому раньше всех достанется вакцина от COVID-19 Видео
14:56
Омега-3: названы доказанные преимущества для здоровья Видео
14:38
Ляшко рассказал, какой в Украине разрабатывают тест на коронавирус Видео
14:21
Украинцев ждет повышение тарифов на отопление: на сколько вырастет цена Видео
14:00
Астролог назвала неудачников начала октября Видео
13:33
Киеву на выходные спрогнозированы "погодные приятности" Видео
13:31
Что известно о визите Лукашенко к Путину: в Кремле раскрыли детали Видео
13:20
Вакарчук высказался о скандальном концерте на День Независимости Видео
12:57
"Тяжелая операция, медикаментозный сон": Сенцов сказал, что удалили у избитого Балуха Видео
12:53
Netflix создает украинскую версию - когда выйдут обновления
12:51
В Украине изменили список стран "зеленой" и "красной" зон: что поменялось Видео
12:42
Трамп и его команда заставляли Украину покупать сверхдорогой газ: расследование Time
12:34
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил более трех тысяч человек Видео
12:19
На Житомирщине рухнул дельтаплан, есть жертва: названа вероятная причина ЧП Фото Видео
12:15
Киев попал в "оранжевую" зону карантина: что это значит Видео
12:11
Умер Михаил Смирнов - знаменитый капитан Что? Где? Когда?
12:03
В России объявили розыск соратницу Навального - в чем причина
11:57
Путин выжидает: Тихановская высказалась о поддержке Лукашенко Москвой Видео
11:39
Американские богачи массово бегут из Нью-Йорка мнение
11:18
Анастасия Решетова бросила Тимати - как она объяснила решение Фото
11:15
Коронавирус у Тимошенко: стало известно о серьезном диагнозе нардепа Видео
11:07
Любовницы Тарзана ограбили Наташу Королеву на миллионы - СМИ
10:58
Как остановить пандемию Covid-19: в ООН назвали способ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять