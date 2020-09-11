В Киеве днем обстреляли маршрутку с людьми

У транспортного средства выпало стекло.
В Киеве днем 10 сентября неизвестные обстреляли маршрутное такси с пассажирами, которая в момент инцидента проезжала мимо станции метро Академгородок.
Видео с места событий опубликовано на Facebook странице Киев оперативный.
"Разбитое лобовое стекло маршрутки буквально рассыпалось на глазах. По предварительным данным, никто не пострадал, но пассажиры сильно напуганы", — идет речь в подписи к ролику.
Уточняется, что маршрутку №796 расстрелял неизвестный из пневматического оружия. Автобус следует по маршруту между станцией метро Академгородок и Бояркой.
На кадрах видны следы обстрела на стеклах и корпусе автобуса. Через несколько минут стекло полностью рассыпалось. Отмечается, что стрельба началась вскоре после того, как маршрутка выехала от конечной остановки возле подземки. Транспорт был наполнен пассажирами, и люди очень сильно испугались, возникла паника. После того, как опасность миновала, пассажиры не скрывали возмущения.
В полиции данный инцидент пока не комментируют.
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