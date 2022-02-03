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В Кривом Роге мужчина пытался изнасиловать женщину в магазине: нападение попало на видео

3 февраля 2022, 14:32
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Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В Кривом Роге мужчина пытался изнасиловать в магазине женщину/ скриншот с видео

В Кривом Роге мужчина пытался изнасиловать продавщицу в магазине одежды.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что какое-то время он общался с женщиной, после чего напал на нее.

Мужчина пытался удержать продавщицу за ноги, однако ей удалось вырваться, тогда он схватил ее за свитер и куда-то потянул.

Местный портал "Информатор" сообщает, что в полицию Кривого Рога поступило заявление о попытке изнасилования. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в Каменском полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки.

28-летний мужчина, угрожая пистолетом, отобрал у 20-летней девушки мобильный телефон, после чего затянул ее в гараж, избивал и изнасиловал. Подозреваемого задержали стражи порядка. Оказалось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

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Автор: Сергей Кущ
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новости Кривого Рога изнасилование
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