В Офисе президента рассказали, чем отличается Зеленский от Голобородько

Президент Украины Владимир Зеленский / УНИАН

В Офисе президента утверждают, что украинцам не стоит ждать буквальной реализации президентом Владимиром Зеленским в жизни сценария сатирического сериала Слуга народа (в котором он когда-то сыграл главную роль).

Такое мнение высказал в интервью заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк (а ранее - сценарист вышеуказанного сериала) в интервью порталу Интерфакс-Украина.

Читайте такжеЗеленский не вышел из роли Голобородько, даже став настоящим президентом"Многие люди напрасно делают примитивной эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришел и сделал страну-рай. А на самом деле нет. А до этого у него постоянно что-то не получалось, система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация", - сказал он.

По мнению Костюка, президент Зеленский сохранил полностью базовый посыл образа своего персонажа Василия Голобородько - в том плане, что можно оставаться человеком и не терять связь с реальностью,

Напомним, ранее во время официального визита президента Зеленского в Эстонию президент этой страны Керсти Кальюлайд подарила ему электровелосипед (с явным намеком на транспортное средство, на котором ездил на работу в Слуге народа персонаж Голобородько).