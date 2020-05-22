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В Польше при странных обстоятельствах погиб украинец

22 мая 2020, 11:30

Тело обнаружили 19 мая в реке.

Полиция, Польша
Полиция пока что не уточняет причины смерти украинца / Bigmir

В польском городе Жирардув нашли труп 47-летнего украинца. Что стало причиной смерти мужчины, пока что неизвестно.

Жуткую находку обнаружили 19 мая. По данным издания eGlos, тело находилось в реке. Сначала правоохранительные органы не исключали причастность к смерти мужчины третьих лиц. Позже пресс-секретарь местной полиции Моника Гелинская не смогла дать точный ответ на вопрос о причинах смерти.

"Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас. Наши выводы показывают, что погибший является 47-летним гражданином Украины", – сказала она.

Сообщается, что на теле умершего травмы не обнаружили. На месте ЧП работали полицейские и прокурор города. Более подробной информации о погибшем украинце пока нет.

Как сообщал Главред, ранее в Польше произошло страшное смертельное ДТП, которое унесло жизни двух украинцев.

В марте стало известно, что в Москве обнаружили мертвыми 18-летнюю украинскую шахматистку Александру Вернигору и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича. 

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