В Украине снова тревога: Россия выпустила 'Шахеды'

В ряде областей на севере и юге в четверг вечером, 28 марта, прозвучала воздушная тревога.
По состоянию на 22:20 угроза ракетной опасности объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.
Воздушная тревога 28 марта - карта тревог
Воздушные силы сообщают об угрозе применения Россией "Шахедов".
Силы обороны юга, в свою очередь, информируют о выводе РФ в Черное море - после недельной паузы - подводного носителя "Калибров" общим залпом в 4 ракеты.
Ракетные удары по Украине - последние новости по теме
В среду вечером, 27 марта, Россия снова атаковала Украину с воздуха. Украинские военные фиксировали пуски ракет Х-22 в сторону материкового юга. Накануне мониторинговые ресурсы предупреждали о трех Ту-22м3 в акватории Черного моря. По утверждению аналитиков, самолеты тогда вышли на пусковые рубежи возле Крыма.
Уже утром, 28 марта, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщили о движении вражеской ракеты в сторону города. Уточнялось, что около трех часов ночи враг атаковал область ударными беспилотниками. Два "Шахеда" уничтожили силы ПВО. Пострадавших нет.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности
- Кто такой "Николаевский Ванек": Ким впервые рассказал об этом человеке
- Сбили со второй ракеты: в сети появились подробности падения Су-27 россиян
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред