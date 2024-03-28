В Украине снова тревога: Россия выпустила 'Шахеды'

Российские оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель залпом в четыре "Калибра".

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В Украине объявили воздушную тревогу / Коллаж Главреда, фото: МО РФ, Главред

В ряде областей на севере и юге в четверг вечером, 28 марта, прозвучала воздушная тревога.

По состоянию на 22:20 угроза ракетной опасности объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога 28 марта - карта тревог

Скриншот Главреда

Воздушные силы сообщают об угрозе применения Россией "Шахедов".

видео дня

Силы обороны юга, в свою очередь, информируют о выводе РФ в Черное море - после недельной паузы - подводного носителя "Калибров" общим залпом в 4 ракеты.

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В среду вечером, 27 марта, Россия снова атаковала Украину с воздуха. Украинские военные фиксировали пуски ракет Х-22 в сторону материкового юга. Накануне мониторинговые ресурсы предупреждали о трех Ту-22м3 в акватории Черного моря. По утверждению аналитиков, самолеты тогда вышли на пусковые рубежи возле Крыма.

Уже утром, 28 марта, в Одессе прогремели взрывы. Воздушные силы Украины сообщили о движении вражеской ракеты в сторону города. Уточнялось, что около трех часов ночи враг атаковал область ударными беспилотниками. Два "Шахеда" уничтожили силы ПВО. Пострадавших нет.

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