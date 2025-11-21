Укр
"Власть подставилась": раскрыт сценарий максимального давления на Зеленского

Алексей Тесля
21 ноября 2025, 17:17
Следующим этапом коррупционного скандала могут стать обвинения уже лично в адрес Владимира Зеленского, не исключает Александр Кочетков.
Александр Кочетков, Дональд Трамп
Александр Кочетков прокомментировал новый план администрации США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важное из заявлений Кочеткова:

  • Коррупционный скандал направлен на смягчение позиции Зеленского по перемирию
  • Следующим этапом могут стать обвинения уже лично в адрес Зеленского

Политический аналитик Александр Кочетков прокомментировал информацию о новом плане США по завершению войны в Украине.

"По той логике договоренность, о которой говорили после встречи на Аляске, выглядит так: Украина должна выйти с Донбасса, чтобы Путин мог рассказать своему электорату, что Россия "начинала войну, чтобы защитить Донбасс - и мы его защитили", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что в обмен на это диктатор РФ Владимир Путин готов не продолжать агрессию в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях и вернуть те небольшие участки, которые россияне оккупировали в Харьковской, Сумской, Запорожской областях.

"А Украина должна тоже выйти полностью с Донбасса, чтобы Путин достиг по крайней мере части своей цели. Но Зеленский категорически против того, чтобы Вооруженные силы Украины самостоятельно выходили с территорий Донбасса, которые, кстати, очень хорошо укреплены. Там есть подготовленные позиции, и есть что защищать. Он совершенно справедливо считает, что такой шаг деморализует и армию, и страну. Кроме того, это серьезно пошатнет и власть Зеленского, который в условиях войны владеет ею единолично", - уверен он.

Аналитик считает, что в этом контексте можно рассматривать обнародование коррупционного скандала.

"Смысл этого скандала вполне очевиден: смягчить позицию Зеленского по выходу украинской армии с Донбасса. Встреча с Эрдоганом также не случайна - она полностью вписывается в этот сценарий. Ведь Эрдоган, так же как и Трамп, считает, что приоритет у права силы, и что территории, которые Россия захватила, ей нужно "отдать". И даже больше - потому что, мол, большую или среднюю державу нельзя "недостаточно удовлетворять", если она хочет что-то получить, - отметил он.

Собеседник также не исключил, что следующим этапом коррупционного скандала могут стать обвинения уже лично в адрес Зеленского.

"Трамп считает, что любые переговоры - даже с партнерами или друзьями - следует вести с позиции силы. А это предполагает максимальное давление на самые болезненные места партнера, чтобы добиться выгодной для себя позиции. Именно это сейчас и происходит на примере Украины - и мы это четко видим. Проблема в том, что наша власть подставилась, она не безупречна, и такие манипуляции, к сожалению, возможны", - добавил Кочетков.

Мнение дипломата о переговорах с РФ

По словам народного депутата Украины, дипломата и основателя фонда "Майдан иностранных дел" Богдана Яременко, российская позиция на переговорах вполне предсказуема и остаётся неизменной: Кремль настаивает на передаче ему украинских территорий, отказе Украины от вступления в НАТО и ряде других односторонних "гарантий".

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, какие заявления делает Москва публично, её реальные шаги направлены исключительно на достижение военного преимущества. Яременко считает, что любые разговоры России о возможном "перемирии" — это лишь попытка ввести международное сообщество в заблуждение и никак не связаны с реальным стремлением к миру.

Напомним, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), предложение передать России контроль над оставшимися под украинским управлением районами Донецкой области и фактически зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге принесёт Москве непропорционально большие выгоды.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

