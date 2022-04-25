Военный эксперт рассказал, какие проблемы у России с наступлением на Донбассе / коллаж УНИАН, Reuters

В ближайшее время россияне будут наступать на востоке Украины, а ВСУ с помощью позиционной обороны – пытаться "максимально перемолотить эту машину", пока у российских войск не закончится наступательный потенциал. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов выказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Россия пошла в наступление, но она не начала массированного наступления, потому что они так и не смогли собрать единую ударную группировку для того, чтобы – первый удар должен быть самым мощным. Первый удар должен ошеломлять противника по мощности, и постараться первым ударом сделать брешь в обороне. И тогда можно развивать успех. Потом вводить второй эшелон и так далее. Но они даже этого не смогли, они из непосредственного соприкосновения перешли к атакующим действиям", – сказал эксперт.

Теперь, говорит Жданов, россияне хотят совершить попытку и нарастить собственные усилия через введение резерва. Но этот процесс у них "размазывается во времени".

"Мы позиционной обороной пытаемся максимально перемолотить эту машину. Пока нам удается. Я думаю, что в ближайшие неделю-две мы будем вести активные позиционные бои по снижению наступательного потенциала российских войск. Простым языком, мы их будем просто изматывать. Они идут в атаку – мы их бьем. Они отходят, перегруппировываются, идут в атаку – мы их опять бьем. И при этом мы еще и маневрируем между позициями. Вот это главная задача, и я думаю, до конца апреля мы будем наблюдать", – сказал Жданов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российских оккупантов вряд ли получится взять в клещи группировку ВСУ на востоке Украины. Об этом сообщил все тот же известный военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, что невозможно у них это. Дело в том, что Россия не смогла за три недели сформировать большую ударную группировку для наступательной операции. Залог успеха любой наступательной операции – это первый ошеломляющий массированный удар по противнику. Это должен был быть бронированный кулак, который должен пробить оборону противника. Россия не смогла этого сделать и перешла в наступление из непосредственного соприкосновения с нами – теми частями, которые уже воевали. То есть потрепанными, с пониженной боеспособностью и с пониженным наступательным потенциалом", ‒ заявил он.

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