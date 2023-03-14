Военный эксперт спрогнозировал, какие бомбы помогут ВСУ прорвать оборону россиян

Как говорит известный военный специалист Олег Катков, точность "умных" бомб модификации JDAM составляет несколько метров.

Олег Катков / скриншоты из видео

"Умные" бомбы модификации JDAM помогут бойцам украинской армии помогут надежно прорвать оборону русских оккупантов. Об этом в комментарии 24 каналу сказал известный военный эксперт и главный редактор портала Defence Express Олег Катков.

Как говорит специалист, точность таких "умных" бомб составляет несколько метров.

"Если их установить на бомбу Mark-84, вес которых примерно 90 килограммов, то получается одна бомба − одна защищенная огневая точка. Одна такая бомба пробивает 3,5 метра бетонных конструкций и предназначена для уничтожения высокозащищенных конструкций", − заявил военный эксперт.

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Как говорит Олег Катков, к несчастью, ВСУ не смогут использовать такие бомбы для пусков на дистанции в 70 километров – поскольку для такого нужны высокие точки пуска. Но вот на дистанцию до 40 километров они "улетают" достаточно легко.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Ситуация на фронтах украино-российской войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим стратегическим успехом украинской армии. По его словам, Украине необходимо было выиграть время и нанести тяжелые потери армии РФ. Военные ведомства, с одобрения президента, разработали стратегию, согласно которой оборона ключевого района была приоритетной задачей.

военный эксперт Юрий Федоров отметил, что ВСУ стратегически важно удержать город Бахмут в Донецкой области. По его словам, на это есть две причины. Первая-в случае захвата Бахмута оккупантами они могут прорваться на другие направления. Вторая заключается в том, что сейчас потери российских оккупантов в городе намного больше, чем в украинском войске, поэтому бои за город истощают захватчиков.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что "хлопок" на территории РФ будет продолжать эволюционировать. По его словам,"скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться".

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