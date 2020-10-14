Вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят полностью - Зеленский

Владимир Зеленский и Анджей Дуда / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в историческом аспекте двусторонних отношений Украины и Польши вопрос исторической памяти снят полностью.

Об этом Зеленский заявил в совместном с Дудой интервью украинским и польским журналистам.

По его словам, во время общения с президентом Польши Анджеем Дудой они были очень открытыми в обсуждении вопросов исторической памяти.

"Мы должны быть реалистами, без сантиментов. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы, потому что мы живем рядом, мы соседи и будем соседями навсегда", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что вопрос исторической памяти должны решать историки, профессионалы, а не политики.

"Поэтому важно, что сегодня как политический вопрос - вопрос исторической памяти снят полностью. Это важно. Никаких споров между нашими странами в будущем не должно быть", - сказал он.

Как известно, у Украины и Польши разные взгляды на события 1943-1945 годов на Волыни и в Восточной Галиции, роли УПА и ОУН в убийстве гражданских поляков и украинцев. В Польше в этих преступлениях обвиняют "украинских националистов", членов ОУН и УПА, украинские историки возлагают ответственность на обе стороны.

Читайте такжеПочему в украинско-польских отношениях началась оттепель

Напомним: