Возможное вторжение войск Лукашенко в Украину: политолог назвал главную задачу Украины

Андрей Золотарев / Главред

Политолог и директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев говорит, что возможное наступление Беларуси нельзя допустить.

Как он рассказал в интервью Главреду, белорусы не горят желанием воевать, они низко мотивированы.

"Нашей главной задачей будет – не допустить противника Украины вглубь территории Украины. Некоторые фантазируют, что часть белорусских войск повернет на Минск, как после 22 июня многие думали, что немецкие солдаты повернут штыки, но немецкие солдаты, набранные в том числе из рабочих, не проявляли абсолютно никакой пролетарской солидарности", - говорит политолог.

По его словам, белорусская армия и белорусы в целом – дисциплинированные и послушные.

"Да, участие в войне им может тысячу раз не нравиться. Да, они не горят желанием воевать, они низко мотивированы. Но и разворачивать штыки в сторону Минска они не будут. Потому наша задача будет состоять в том, чтобы не дать противнику продвигаться дальше и не распылять силы и ресурсы", - сообщил он.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявлял, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсуждался риск военного вторжения Беларуси на территорию Украины. По словам чиновника, власти намерены провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня пригрозил, дескать, нанести удар по Киеву со своей территории в том случае, если ВСУ якобы "пересекут границу" с республикой и, дескать, будут "целиться" в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. По словам главы РБ, его государство якобы не собирается воевать с Украиной, однако проводит подготовку своих вооруженных сил.

Заместитель министра обороны Беларуси Александр Жук заявил, что Минск, мол, не будет воевать с Украиной. Создание военного оперативного командования на украинском направлении он назвал, дескать, "развитием государства".

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