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Враг "пробивает" инфраструктуру Украины: названы цели ударов оккупантов РФ

Алексей Тесля
6 апреля 2024, 01:30
Александр Харченко оценил удары РФ по инфраструктурным объектам Украины.
Удар по Харькову дронами, дроны Шахед
РФ наносит удары по Харькову / Telegram Синегубов, Telegram

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал недавние удары РФ по объектам энергетики в Украине.

Комментируя в интервью Главреду заявление "Нафтогаза" о том, что в ходе ракетных атак РФ были нанесены убытки именно газовой инфраструктуре, он сказал, что "пробить" нефтегазовую инфраструктуру гораздо сложнее.

"Это более сложная задача, чем атаки генерации и высоковольтных сетей. Эти объекты серьезно защищены, и ситуация там довольно спокойная", - говорит эксперт.

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Вместе с тем он уверен в том, что эффективность ударов по газовым хранилищам сейчас такова, что ничего болезненного для инфраструктуры нет.

"Эти удары - больше попытки, и после того, как россияне увидят, что у них не получается их разрушить, они, в определенной степени, перефокусируются на другие, более уязвимые объекты генерации", - добавил Харченко.

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Напомним, что РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. В результате атаки оккупантов были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. Видео уже разлетелось в Сети.

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война России и Украины Александр Харченко
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