УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину

6 января 2021, 21:04
Прослушать новость
Остановить

По словам Игоря Слиденко, в ОП не хотят, чтобы он продолжал работу в Конституционном суде.

Игорь Слиденко
Игорь Слиденко обвиняет Офис президента в давлении и готов уехать из Украины / Скриншот YouTube

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко обвинил Офис президента Владимира Зеленского в давлении и заявил о своих планах покинуть страну. Заявление об отставке он уже написал.

Как рассказал Слиденко в комментарии 5 каналу, он по-прежнему хочет уехать из Украины из-за давления, в котором судья обвиняет президентскую канцелярию.

"Я и планирую это сделать (эмигрировать), ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду", - сказал судья.

Кроме того, Слиденко обвинил Офис главы государство в том, что на него оказывается давление даже в тех вопросах, которые не касаются его деятельности как судьи КСУ.Читайте такжеОтстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп

"Доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ", - подчеркнул судья.

Судья КСУ Игорь Слиденко о своих планах по отставке сообщил еще 30 октября прошлого года. В частности, по словам судьи, 7 октября на него оказывали давление из ОП, а уже на следующий день Слиденко написал заявление об отставке. Кто конкретно оказывал на него давление – судья не уточнял, однако подчеркивал, что его заявление рассмотрено не было.

Новый конфликт властей и КСУ

КСУ новости Украины Игорь Слиденко
Сейчас вы просматриваете новость «Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругойСМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Погиб сын Геннадия Корбана - источникПогиб сын Геннадия Корбана - источник За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтингЗа кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг На Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИНа Одесчине пьяный сын бывшего копа насмерть сбил велосипедиста - СМИ Мендель в стильном костюме похвасталась татуМендель в стильном костюме похвасталась тату
Следующий материал

Последние новости

21:35
Нелегальная вакцина от коронавируса в Украине: в Минздраве отреагировали на скандал
21:33
В США горячо: жесткое заявление Трампа и срыв утверждения итогов выборов Видео
21:25
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
21:22
Коллективный иммунитет: что это и для чего он нужен Видео
21:21
Стали известны подробности новой игры от создателей популярной серии шутеров Crysis
Реклама
21:04
Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину Видео
20:36
Контрабандная вакцина от коронавируса в Украине: в СБУ сделали заявление Видео
20:12
Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение Видео
20:11
Cyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам
20:09
Медики назвали самый полезный завтрак
19:32
Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол Видео
19:27
"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон Видео
19:07
Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины Видео
18:55
Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47 Видео
18:52
Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина Видео
18:16
Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление Видео
18:10
Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна Видео
18:06
Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки Видео
17:55
S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности долгожданной игры про Зону и сталкеров
17:41
Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина Видео
Реклама
17:39
Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити
17:20
Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп Видео
17:10
Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки Видео
17:06
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности Видео
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
Реклама
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять