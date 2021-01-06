Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину

По словам Игоря Слиденко, в ОП не хотят, чтобы он продолжал работу в Конституционном суде.
Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко обвинил Офис президента Владимира Зеленского в давлении и заявил о своих планах покинуть страну. Заявление об отставке он уже написал.
Как рассказал Слиденко в комментарии 5 каналу, он по-прежнему хочет уехать из Украины из-за давления, в котором судья обвиняет президентскую канцелярию.
"Я и планирую это сделать (эмигрировать), ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду", - сказал судья.
Кроме того, Слиденко обвинил Офис главы государство в том, что на него оказывается давление даже в тех вопросах, которые не касаются его деятельности как судьи КСУ.Читайте такжеОтстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп
"Доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ", - подчеркнул судья.
Судья КСУ Игорь Слиденко о своих планах по отставке сообщил еще 30 октября прошлого года. В частности, по словам судьи, 7 октября на него оказывали давление из ОП, а уже на следующий день Слиденко написал заявление об отставке. Кто конкретно оказывал на него давление – судья не уточнял, однако подчеркивал, что его заявление рассмотрено не было.
Новый конфликт властей и КСУ
- Президент Украины Владимир Зеленским 29 декабря по итогам срочного заседания СНБО подписал указ о временном отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от исполнения полномочий на 2 месяца.
- За день до этого председателя Конституционного суда Александра Тупицкого вызывали в Генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. В связи с этим в Офисе генпрокурора обратились с ходатайством к Зеленскому о временном отстранении Тупицкого с поста главы КСУ из-за того, что судья стал фигурантом уголовного дела.
- В КСУ в ответ заявили, что указ президента не соответствует его полномочиям. Судьи расценили решение Зеленского как вмешательство в деятельность инстанции.
- В Офисе генпрокурора, в свою очередь, заверили, что Зеленский имел право временно отстранить Тупицкого с поста главы КСУ, так как судья стал фигурантом уголовного производства.
- 5 января 2021 года судьи КСУ провели заседание, по итогам которого назвали отстранение Тупицкого "недопустимым". В Конституционном суде считают, что главу Суда можно освободить от своей должности только в случае прекращения полномочий судьи, его задержания или заключения под стражу с избранием меры пресечения.