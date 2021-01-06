Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину

Игорь Слиденко обвиняет Офис президента в давлении и готов уехать из Украины / Скриншот YouTube

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко обвинил Офис президента Владимира Зеленского в давлении и заявил о своих планах покинуть страну. Заявление об отставке он уже написал.

Как рассказал Слиденко в комментарии 5 каналу, он по-прежнему хочет уехать из Украины из-за давления, в котором судья обвиняет президентскую канцелярию.

"Я и планирую это сделать (эмигрировать), ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду", - сказал судья.

Кроме того, Слиденко обвинил Офис главы государство в том, что на него оказывается давление даже в тех вопросах, которые не касаются его деятельности как судьи КСУ.Читайте такжеОтстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп

"Доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ", - подчеркнул судья.

Судья КСУ Игорь Слиденко о своих планах по отставке сообщил еще 30 октября прошлого года. В частности, по словам судьи, 7 октября на него оказывали давление из ОП, а уже на следующий день Слиденко написал заявление об отставке. Кто конкретно оказывал на него давление – судья не уточнял, однако подчеркивал, что его заявление рассмотрено не было.

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