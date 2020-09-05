Всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине: врач назвал неожиданную причину

В Украине растет число заболевших COVID-19 / УНИАН

Глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал о том, почему в Украине растет число заболевших COVID-19.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, заболеваемость коронавирусом в Украине растет из-за потери доверия к властям.

"Мы впервые встретились с вирусом, который себя алогично повел даже в теплое время, когда все ожидали, что будет снижение заболеваемости. То, что сейчас идет рост заболеваемости, становится закономерностью, потому что мы видим, как население перестало доверять центральным властям. После коммуникационных стратегий, которые изначально были направлены на запугивание населения, когда будоражили общество фейковыми инструкциями, люди не верят никому", — сказал он.

Эксперт убежден в необходимости возвращения доверия к властям и признания того, что в вопросах эпидемиологии, инфектологии нет места политике.

"Нужно меньше интересоваться мнением политиков, потому что они заводят нас в непонятное русло и отвлекают от эффективных антивирусных мероприятий", — добавил Александрин.

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено почти 131 тыс. случаев COVID-19.

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Всего, по данным Минздрава, в Украине выздоровели 60 тыс. 613 пациентов, зарегистрировано 2 тис.761 летальный случай.

Как заявил инфекционист Вадим Аристов во время чата в Главреде, в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.

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По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.