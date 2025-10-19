Укр
Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

Виталий Кирсанов
19 октября 2025, 11:37
Forbes отмечает, что хотя Трамп попытался выступить посредником в прекращении войны, однако его попытки не привели к установлению прочного мира.
Что написано в материале Forbes:

  • Россия продолжает наносить удары по Украине
  • Путин не чувствует угрозы в заявлениях Трампа

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме. После саммита Зеленский заявил журналистам, что, по его мнению, они с Трампом "начинают понимать друг друга". Однако эта встреча не привела к поставке украинцам крылатых ракет "Томагавк". Об этом пишет Forbes.

"Хотя Трамп не заявлял прямо, что не будет поставлять Украине крылатые ракеты "Томагавк", украинцы были разочарованы тем, что после визита в Белый дом в пятницу они не получили нового оборонительного оружия и возможностей. Вместо этого украинцам придётся защищаться от продолжающегося вторжения России, используя имеющиеся возможности и арсенал", - пишет издание.

Путин не сломлен

Forbes отмечает, что хотя Трамп попытался выступить посредником в прекращении войны, однако его попытки не привели к установлению прочного мира. Российского лидера Владимира Путина не смутили выдвинутые Трампом многочисленные ультиматумы, и мирные переговоры зашли в тупик

"Вместо этого Россия продолжила наносить удары с помощью беспилотников и ракет по всей территории Украины… Это говорит о том, что Россия эскалирует, а не деэскалирует войну", - отмечает издание.

Ранее NYT писало, что Путин "убеждён, что превосходство России на поле боя растёт". Кроме того, он считает, что "оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы". Наконец, Путин неоднократно заявлял, что не прекратит свои завоевания "без значительных уступок со стороны Украины":

"Учитывая эти убеждения, маловероятно, что российский президент добровольно согласится на прекращение огня или мир, поскольку он считает, что имеет преимущество перед Зеленским и Украиной. В результате Путин довольствуется продолжением российского вторжения в Украину, поскольку считает, что Российская Федерация способна выиграть войну".

Путин не чувствует угрозы в заявлениях Трампа

За последние восемь месяцев президент США неоднократно выдвигал России ультиматумы, пытаясь принудить ее к мирному соглашению с Украиной, однако не выполнил эти угрозы. Кроме того, Трамп приостановил поставки оружия в Украину в марте и июле. Наконец, США решили не предоставлять Украине новые формы военной помощи, которые позволили бы украинцам не только защищать себя, но и наносить удары по российским военным объектам.

Теперь Путин понимает, что у Украины не будет необходимого вооружения и техники для защиты от продолжающегося военного вторжения России, пишет Forbes:

"В результате у России нет стимулов прекращать войну, поскольку она не чувствует себя обязанной это делать, и, как следствие, Россия не считает нужным соблюдать соглашение о прекращении огня или вести мирные переговоры. Таким образом, российское вторжение на Украину продолжается".

Позиция США по урегулированию в Украине: мнение эксперта

Заявление Дональда Трампа о планах провести ещё одну встречу с Владимиром Путиным поставило под сомнение устойчивость его позиции по отношению к Украине. Дополнительную тревогу вызвили его слова о том, что ракеты Tomahawk, мол, больше нужны самим США. Всё это усиливает опасения, что в будущем возможен неблагоприятный сценарий, при котором от Украины могут потребовать пойти на уступки.

Встреча Трампа и Зеленского

Ранее у Трампа сделали резкое заявление и назвали условие завершения войны. Соединенные Штаты "очень устали" от российско-украинской войны. Терпение президента Дональда Трампа и американцев на исходе.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk. Президент США окончательно не определился с вопросом поставок Украине ракет Томагавк, сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.

Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

