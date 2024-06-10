ВСУ могут перейти в наступление летом: в США заявили о 'шансе перезагрузить войну'

Сенатор Грэм раскритиковал то, насколько "медленными" и "нерешительными" были США в оказании помощи Украине.

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Украина сможет восстановить "военный импульс" летом / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Украина имеет "шанс перезагрузить эту войну" благодаря значительной помощи от США. ВСУ могут вернуть "военный импульс" и перейти в наступление этим летом. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, пишет Politico.

"Мы либо будем помогать Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. Преследуйте активы Путина, где бы они ни были, по всему миру", - сказал сенатор.

Грэм утверждает, что задержка в предоставлении помощи Украине привела к тому, что ВСУ потеряли темп. Однако сейчас есть "шанс перезагрузить войну", поскольку США предоставили новый пакет военной помощи Украине на 225 млн долларов.

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По его словам, ВСУ нужно перейти в наступление. Грэм предположил, что Украина возобновит "военный импульс" этим летом. В то же время сенатор раскритиковал то, насколько "медленными" и "нерешительными" были США в оказании помощи Украине.

"Но если бы мы взялись за активы, которыми владеет Путин по всему миру, забрали бы его деньги, украденные у российского народа, и помогли бы жертвам в Украине, я думаю, это много сделало бы для прекращения этой войны", - подчеркнул он.

Кто такой Линдси Грэм? Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

Ситуация на фронте - бои вблизи Часового Яра

Напомним, самые горячие участки фронта сейчас - Покровское направление и Часов Яр. Враг пытается атаковать Часов Яр с трех сторон: с востока, севера и запада, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ происходит на Покровском направлении в Донецкой области. По его словам, там ежедневно тяжелее всего по фронту и фиксируется наибольшее давление РФ.

Как сообщал Главред, российские оккупанты несут значительные потери в личном составе и технике во время штурмовых действий в направлении города Часов Яр Донецкой области. Враг активно атакует микрорайон Новый в Часовом Яру, а также усиливает штурмы в направлениях Ивановского, Богдановки, Калиновки, Клещеевки и Андреевки, сказал Калашников.

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