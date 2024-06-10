ВСУ могут перейти в наступление летом: в США заявили о 'шансе перезагрузить войну'

Украина имеет "шанс перезагрузить эту войну" благодаря значительной помощи от США. ВСУ могут вернуть "военный импульс" и перейти в наступление этим летом. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, пишет Politico.
"Мы либо будем помогать Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, позволить им управлять самолетами, дальнобойной артиллерией, чтобы поражать цели внутри России. Преследуйте активы Путина, где бы они ни были, по всему миру", - сказал сенатор.
Грэм утверждает, что задержка в предоставлении помощи Украине привела к тому, что ВСУ потеряли темп. Однако сейчас есть "шанс перезагрузить войну", поскольку США предоставили новый пакет военной помощи Украине на 225 млн долларов.
По его словам, ВСУ нужно перейти в наступление. Грэм предположил, что Украина возобновит "военный импульс" этим летом. В то же время сенатор раскритиковал то, насколько "медленными" и "нерешительными" были США в оказании помощи Украине.
"Но если бы мы взялись за активы, которыми владеет Путин по всему миру, забрали бы его деньги, украденные у российского народа, и помогли бы жертвам в Украине, я думаю, это много сделало бы для прекращения этой войны", - подчеркнул он.
Кто такой Линдси Грэм?
Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.
3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.
Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.
Ситуация на фронте - бои вблизи Часового Яра
Напомним, самые горячие участки фронта сейчас - Покровское направление и Часов Яр. Враг пытается атаковать Часов Яр с трех сторон: с востока, севера и запада, рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ происходит на Покровском направлении в Донецкой области. По его словам, там ежедневно тяжелее всего по фронту и фиксируется наибольшее давление РФ.
Как сообщал Главред, российские оккупанты несут значительные потери в личном составе и технике во время штурмовых действий в направлении города Часов Яр Донецкой области. Враг активно атакует микрорайон Новый в Часовом Яру, а также усиливает штурмы в направлениях Ивановского, Богдановки, Калиновки, Клещеевки и Андреевки, сказал Калашников.
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