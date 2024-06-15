ВСУ приближаются к перелому: артиллерийское преимущество оккупантов тает - WP

Украинская армия прибегла к стратегии "сгибайся, но не ломайся", чтобы выиграть время и доставить на фронт больше западного оружия и боеприпасов.

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ВСУ приближаются к артиллерийскому паритету с оккупантами / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

ВСУ усиливают огневую мощь после предоставления военной помощи от США весной. Однако этого все еще недостаточно, чтобы остановить наступление российских оккупантов на востоке Украины. Об этом пишет издание The Washington Post.

По данным издания, оккупанты продолжают продвигаться вдоль линии фронта и, вероятно, будут делать это в течение лета. Украина обороняется в Донецкой области, что позволяет оккупантам наносить значительные потери во время ротации украинских войск и приблизиться к ключевым маршрутам снабжения.

Украинские защитники применяют стратегию "сгибайся, но не ломайся", чтобы выиграть время для доставки западного оружия и боеприпасов на фронт. Отступив на некоторых участках, ВСУ смогли занять более защищенные позиции. Несмотря на это, Украине понадобятся недели, если не месяцы, чтобы полностью пополнить свои запасы вооружения.

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"Но мы уже видим (результаты - Главред). Артиллерийское преимущество России было 7:1 в начале года, но сейчас сократилось до 5:1", - отметил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Гаврилюк подчеркнул, что для нейтрализации авиации РФ нужно не менее 130 истребителей F-16. Ожидается, что они прибудут в конце этого года и в начале следующего, что позволит Украине получить преимущество в воздушном пространстве.

"Со временем, когда мы все настроим, мы достигнем преимущества в нашем воздушном пространстве", - добавил он.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российские оккупационные войска продвинулись в направлении Часового Яра (возле Калиновки) и на Покровском направлении (возле Яснобродовки и к югу от Новопокровского). В то же время враг отступил в Серебрянском лесничестве на Луганщине и в Клещеевке возле Часового Яра, сообщает Deep State.

Также армии РФ осталось семь километров до перерезания основного пути снабжения ВСУ на Донбассе - трассы T0504. Эксперт BILD Юлиан Рёпке рассказал, что российские войска наступают на северо-запад от Очеретино, почти захватив село Новоалександровка.

Боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что оккупанты заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске уже 5 дней. Враг наладил логистику с помощью дронов, поэтому ситуация для него не критична.

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