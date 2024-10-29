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Выбитые окна и сгоревшие авто: в Киеве разбирают завалы после падения БПЛА

Алексей Тесля
29 октября 2024, 12:58обновлено 29 октября, 13:40
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В Киеве после ночной атаки дронов в некоторых жилых многоквартирных домах выбиты окна.
Киев
Последствия падения обломков БПЛА в Киеве / Главред

Кратко:

  • Разбирают обломки на месте падения БПЛА
  • Выбиты окна квартир и сгорели авто

В Киеве продолжается ликвидация последствий падения обломков ударных беспилотников страны-агрессора РФ, которыми враг атаковал столицу Украины в ночь на вторник, 29 октября.

В Соломенском районе Киева после ночной атаки дронов в некоторых жилых многоквартирных домах выбиты окна, сообщает Главред.

видео дня

В результате падения обломков российских БПЛА сгорело коммерческое помещение на первом этаже, а также выгорели припаркованные рядом автомобили.

На месте работают коммунальщики, помогающие местным жителям ликвидировать последствия взрывов, в частности - заменить выбитые стекла и рамы в окнах.

  • Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
    Последствия падения обломков БПЛА в Киеве Главред
  • Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
    Последствия падения обломков БПЛА в Киеве Главред
  • Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
    Последствия падения обломков БПЛА в Киеве Главред
  • Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
    Последствия падения обломков БПЛА в Киеве Главред
  • Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
    Последствия падения обломков БПЛА в Киеве Главред
  • Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
    Последствия падения обломков БПЛА в Киеве Главред
  • Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
    Последствия падения обломков БПЛА в Киеве Главред
  • Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
    Последствия падения обломков БПЛА в Киеве Главред

На месте падения обломков также находился цветочный магазин, который в результате был полностью уничтожен.

Смотрите видео - последствия падения обломков БПЛА в Киеве:

Screenshot
/ Скриншот

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве раздавались взрывы и вспыхнул пожар. В Соломенском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника.

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия атаковала Украину 100 дронами. Как отметили военные, РФ применила ударные БПЛА типа "Shahed" и неустановленные беспилотники. Направлениями пусков были: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск в России.

Как сообщалось ранее, россияне ударили ракетой-гибридом по Харькову. На месте попадания в здание Госпрома вспыхнул пожар, известно о погибших и пострадавших.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

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