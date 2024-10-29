Выбитые окна и сгоревшие авто: в Киеве разбирают завалы после падения БПЛА

Кратко:
- Разбирают обломки на месте падения БПЛА
- Выбиты окна квартир и сгорели авто
В Киеве продолжается ликвидация последствий падения обломков ударных беспилотников страны-агрессора РФ, которыми враг атаковал столицу Украины в ночь на вторник, 29 октября.
В Соломенском районе Киева после ночной атаки дронов в некоторых жилых многоквартирных домах выбиты окна, сообщает Главред.
В результате падения обломков российских БПЛА сгорело коммерческое помещение на первом этаже, а также выгорели припаркованные рядом автомобили.
На месте работают коммунальщики, помогающие местным жителям ликвидировать последствия взрывов, в частности - заменить выбитые стекла и рамы в окнах.
На месте падения обломков также находился цветочный магазин, который в результате был полностью уничтожен.
Смотрите видео - последствия падения обломков БПЛА в Киеве:
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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Ранее сообщалось о том, что в Киеве раздавались взрывы и вспыхнул пожар. В Соломенском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника.
Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия атаковала Украину 100 дронами. Как отметили военные, РФ применила ударные БПЛА типа "Shahed" и неустановленные беспилотники. Направлениями пусков были: Курск, Орел и Приморско-Ахтарск в России.
Как сообщалось ранее, россияне ударили ракетой-гибридом по Харькову. На месте попадания в здание Госпрома вспыхнул пожар, известно о погибших и пострадавших.
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