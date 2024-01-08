Выявили нарушений на 10 миллиардов: Умеров рассказал о разоблачении схем в Минобороны

По словам министра обороны Рустема Умерова, в течение последних четырех месяцев удалось сэкономить около 3,5 млрд грн на всех тыловых закупках.

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Министр обороны рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео УП

За последние четыре месяца в Министерстве обороны выявлены нарушения, которые были совершены ранее на сумму более 10 миллиардов гривен. Ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами и специальными службами. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в своем Facebook.

"Новости о задержаниях и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, - это изменения. Изменения, которые будут заметны все чаще. Один из приоритетов команды Министерства обороны - вычистка системы от недобропорядочных участников - внутри учреждения и снаружи. Активно работаем над этим - в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы его преодолеем", - написал он.

По данным чиновника, внутренний аудит Министерства обороны и обновленная Генеральная инспекция уже полностью функционируют и обнаружили много нарушений за последние четыре месяца на сумму более 10 миллиардов гривен, которые были допущены ранее.

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Умеров подчеркнул, что ведомство "жестко реагирует" на все такие случаи и тесно сотрудничает с правоохранительными органами и специальными службами, передавая им необходимую информацию.

Он также напомнил, что в декабре Служба безопасности Украины совместно с Минобороны пресекла коррупционную схему на закупку боеприпасов для Вооруженных Сил на сумму почти 1,5 миллиарда гривен.

"Это то, о чем можем говорить публично. Впереди будут еще новости. В то же время работаем над тем, чтобы решить проблему системно: внедряем новую архитектуру закупок по стандартам НАТО", - сообщил министр.

По его словам, реформирование процессов закупок в Министерстве обороны происходит таким образом, чтобы обеспечить непрерывные поставки оружия и другого военного имущества для Вооруженных Сил, не нанося вреда этому процессу.

Чиновник отметил, что теперь Минобороны устанавливает правила игры, формирует политику и контролирует торги, а закупки осуществляются двумя специальными агентствами.

"Недавно презентовали работу первого - "Государственного оператора тыла", который будет закупать тыловое имущество, в частности еду, одежду, горючее. Кадрово перезагружаем "Агентство оборонных закупок", которое специализируется на закупке оружия", - написал Умеров.

Министр сообщил, что уже можно увидеть конкретные результаты: в течение четырех месяцев удалось сэкономить около 3,5 млрд грн на всех тыловых закупках, что составляет примерно 20% от запланированной суммы на эти закупки.

Также Минобороны впервые приобрело 50 000 комплектов женской формы, 100 000 электрических грелок и 15 000 активных наушников. Проведенные переговоры с поставщиком наушников позволили дополнительно сэкономить государственные средства на 11,7 млн грн, отметил чиновник.

"Спасибо представителям гражданского общества, что вы на нашей стороне и помогаете в борьбе с коррупцией. У нас единственная цель - как можно быстрее победить врага", - подытожил он.

Коррупционные скандалы в Минобороны

Напомним, как ранее сообщал Главред, Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и руководителю департамента Минобороны Богдану Хмельницкому. Экс-чиновников обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате почти 950 миллионов гривен.

В январе 2023 года СМИ опубликовали статью, в которой содержался сравнительный анализ цен на продукты, которые закупались для военнослужащих, и цен на аналогичные продукты в супермаркете. Оказалось, что цены на продукты для ВСУ были завышенными.

В результате этого расследование были уволены директор департамента закупок Хмельницкий и заместитель министра обороны Шаповалов.

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