Нацрада требует от телеканалов перевыполнения языковых квот

Нацсовет требует перевыполнения языковых квот / фото: 24tv.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разослал официальные письма руководителям теле и радиокомпаний с просьбой объяснить их редакционную политику в отношении обязательной доли звучания в эфире украинского языка.

"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Как сказано в тексте письма, Нацсовет обеспокоен ситуацией с количеством украинского языка в телеэфире и видит потенциальный риск нарушения действующих норм. Также уточняется, что могут в будущем возникнуть сложности после вступления в силу отдельных положений Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Регулятор утверждает, что большинство телеканалов даже сейчас используют украинский язык в минимальном процентном соотношении. Руководители не думают о том, что в будущем языковые квоты будут ужесточены, поэтому уже сейчас их желательно перевыполнять.

Как известно, 13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме вещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта не планировало инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке.