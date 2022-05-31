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Зеленский назвал территории Украины, которые не являются приоритетными

31 мая 2022, 20:38

Украина будет освобождать все оккупированные россиянами территории в пределах украинских границ.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украина готова ждать тяжелого вооружения, чтобы освободить оккупированные территории. Однако сейчас главное - сохранить жизнь людей.

"На сегодня ситуация самая сложная именно на востоке нашего государства, но наше государство, ВСУ и все мы боремся против российской агрессии. Ситуация сложная на Востоке из-за того, что сосредоточено наибольшее количество техники, военных формирований РФ и предателей, которые являются коллаборантами, сепаратистами, представителями условных ДНР и ЛНР. Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить тот или иной план", - сказал Зеленский во время брифинга.

Президент отметил, что Украина будет освобождать все оккупированные россиянами территории в пределах украинских границ.

"О планах РФ, привязанных к датам, символам или еще чего-то мы много слышали, иногда этому государству это удается, в Украине - не удалось. К сожалению, некоторые наши города были временно оккупированы. Наши планы понятны, мы будем деоккупировать всю нашу территорию, которая принадлежит исторически нам согласно всем международным законам. Нам все равно, какие планы у РФ", - говорит глава государства.

Он добавляет, что самое главное сейчас, сохранить жизнь людей и Украина будет ждать поставок оружия от западных партнеров.

"На Востоке нам сложно из-за того, что не хватает количества соответствующего оружия. Мы не привязываемся к датам деоккупации, мы привязываемся к людям. Если наши шаги, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч погибших людей, то мы будем ждать на соответствующее оружие, чтобы сохранить по максимуму наших людей. Потому что эти территории без живых украинцев нам честно говоря не в приоритете. Прежде всего мы должны максимально думать о наших людях", - сообщил Зеленский.

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Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский в начале апреля сделал заявление о том, что у Украины нет других вариантов, кроме переговоров с Россией. Только разговор с Путиным может поспособствовать завершению войны.

29 апреля президент Зеленский сказал, что переговоры Киева с Москвой под вопросом из-за зверств российской армии на оккупированных территориях. По мнению гаранта, только диалог глав государств может привести к договоренностям, которые будут выполняться.

13 мая Зеленский заявил, что готов говорить с Путиным. Однако разговор должен проходить без кремлевских посредников и без ультимативных условий.

20 мая участник переговоров со стороны РФ Леонид Слуцкий сказал, что диалог Москвы и Киева может быть продолжен. Однако, дескать, это зависит от Киева.

21 мая президент Владимир Зеленский уточнил, что повестка дня возможной встречи с Путиным зависит от момента переговоров. Изначально цель переговоров – обмен пленными, деоккупация украинских территорий и завершение войны.

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