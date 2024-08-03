"Зеленский - не охотник": Борейко рассказал об экологической политике президента

Многие президенты Украины были охотниками и это опасная тенденция, которая при Зеленском, к счастью, не получила продолжения. Но есть свои "но".

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Зеленский не является охотником, поэтому нет негативного влияния на реорганизацию заповедных объектов / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины

Среди украинских президентов охотниками были Кучма, Кравчук и Янукович. Ющенко, Порошенко на Зеленский нет и это большой плюс для Украины. Однако нынешний президент к природе и экологии не имеет никакого отношения. Об этом в чате на Главреде заявил эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

По его словам, хоть Зеленский и не начал реорганизацию заповедных объектов в охотничьи угодья, но его проект "Миллиард деревьев" эколог считает необоснованным и бесполезным.

"Он предполагает, что лесники отчитываются о посаженных деревьях, которые они сажают на месте вырубленных естественных лесов. Но так было всегда, ничего нового нет, чтобы сажать деревья, нужно иметь площади, а площадей нет. Можно перевести самосевку в ранг лесов, но никаких законодательных условий для этого не создано", говорит Борейко. видео дня

Отдельно он прокомментировал деятельность Министерства экологии под руководством Руслана Стрельца. По мнению эколога это один из самых провальных министров экологии, ведь боится принимать любые решения. В частности, Стрелец мог вмешаться в историю с Оболонским островом, но не стал.

Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Решения и заявления президента Зеленского - последние новости

Недавно Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. Об этом глава государства уже говорил с премьером Денисом Шмыгалем.

Накануне Зеленский прокомментировал обещания Трампа завершить войну за 24 часа, сказав, что все были бы счастливы, если бы это было действительно реальным сценарием со справедливыми условиями. Но подобные варианты не в пользу Украины.

Напомним, Зеленский считает неправильным принятие возможного решения о "передаче" РФ украинских территорий. В то же время президент понимает, что он не имеет права принимать такие решения без украинского народа, поскольку это противоречит Конституции.

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