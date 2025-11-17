"Зимняя поддержка": сколько заявок подали украинцы и когда будет выплата

Коротко:
- В Украине продолжает действовать программа "Зимняя поддержка"
- С начала действия программы уже 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату
- Средства поступят в течение 10 дней
С начала действия программы "Зимняя поддержка" 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату тысячи гривен от государства.
Средства поступят в течение 10 дней. Об этом 17 ноября сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности 951 613 заявки подано на детей", - говорится в сообщении.
Средства можно будет направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также использовать для благотворительных взносов или оплаты почтовых услуг.
Подать заявку на участие в программе можно до 24 декабря.
Как получить помощь
- Зайдите в приложение "Дія" - Сервисы - "Зимняя поддержка".
- Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите "Далее".
- Выберите карту "Национальный кэшбек" для выплаты.
- Подтвердите, что находитесь в Украине, и нажмите "Отправить".
После оформления украинцы получат подтверждение об обработке заявки, а средства будут начислены на карту "Национальный кэшбэк". Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а использовать деньги - до 30 июня 2026-го.
Как подать заявку на выплату через "Укрпочту"
С 18 ноября 1000 гривен автоматически получат на специальный счет все пенсионеры и получатели соцвыплат, которые пользуются услугами "Укрпочты". Дополнительно подавать заявление не нужно.
Что известно о "Зимней поддержке"
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины поручил правительству запустить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать уже в декабре. Украинцы получат прямую денежную помощь, которую можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты и базовые потребности.
Владимир Зеленский рассказывал, что в новом пакете "Зимней поддержки" сохранится формат прямой денежной поддержки, подобный прошлогодней программе.
Кроме этого, Зеленский анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
