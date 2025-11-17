"Зимняя поддержка": сколько заявок подали украинцы и когда будет выплата

Подать заявку на участие в программе можно до 24 декабря.

https://glavred.info/ukraine/zimnyaya-podderzhka-skolko-zayavok-podali-ukraincy-i-kogda-budet-vyplata-10716107.html Ссылка скопирована

Когда будет выплата "Зимней поддержки" / Коллаж: Главред, фото: Depositphotos, УНИАН

Коротко:

В Украине продолжает действовать программа "Зимняя поддержка"

С начала действия программы уже 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату

Средства поступят в течение 10 дней

С начала действия программы "Зимняя поддержка" 5 миллионов украинцев подали заявку на выплату тысячи гривен от государства.

Средства поступят в течение 10 дней. Об этом 17 ноября сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

видео дня

"Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности 951 613 заявки подано на детей", - говорится в сообщении.

Средства можно будет направить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, продуктов питания украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также использовать для благотворительных взносов или оплаты почтовых услуг.

Подать заявку на участие в программе можно до 24 декабря.

Как получить помощь

Зайдите в приложение "Дія" - Сервисы - "Зимняя поддержка".

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите "Далее".

Выберите карту "Национальный кэшбек" для выплаты.

Подтвердите, что находитесь в Украине, и нажмите "Отправить".

После оформления украинцы получат подтверждение об обработке заявки, а средства будут начислены на карту "Национальный кэшбэк". Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года, а использовать деньги - до 30 июня 2026-го.

Как подать заявку на выплату через "Укрпочту"

С 18 ноября 1000 гривен автоматически получат на специальный счет все пенсионеры и получатели соцвыплат, которые пользуются услугами "Укрпочты". Дополнительно подавать заявление не нужно.

Что известно о "Зимней поддержке"

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины поручил правительству запустить комплексную программу зимней поддержки, которая начнет действовать уже в декабре. Украинцы получат прямую денежную помощь, которую можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты и базовые потребности.

Владимир Зеленский рассказывал, что в новом пакете "Зимней поддержки" сохранится формат прямой денежной поддержки, подобный прошлогодней программе.

Кроме этого, Зеленский анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред