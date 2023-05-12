Звание Героя Украины будут присваивать по-новому: Зеленский внес изменения

Владимир Зеленский внес изменения в Устав звания Герой Украины.

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В Украине изменят процедуру присвоения звания Герой Украины / коллаж Главред, фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес коррективы в Устав звания Герой Украины. Согласно изменениям предварительное рассмотрение представлений о присвоении высшего государственного звания будет осуществлять экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте.

Зеленский постановил, чтобы каждый геройский поступок граждан, участвовавших в обороне Украины, не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне. Изменения в Устав внесли сегодня, 12 мая, сообщается на сайте Президента.

"Большое количество обращений и электронных петиций относительно присвоения тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос нуждается в упорядочении. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган - экспертную группу, - подчеркнул Зеленский".

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"Каждый и каждый из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от Российский захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своим здоровьем или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев", – добавил президент.

Экспертная группа

Согласно Указу Президента, при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины образуется экспертная группа, которая формируется из представителей Министерства обороны Украины, аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, Офиса Президента Украины.

Если предварительное рассмотрение представлений о отмечание государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины, то материалы вносятся на рассмотрение этой комиссии вместе с заключением группы.

Потери на войне

Напомним, от тяжелых ранений перестало биться сердце 23-летнего защитника. В апреле, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, воин попал под сильный артиллерийский обстрел.

На фронте погиб "Сокол", выполнявший безумные спецоперации. Собратья Александра Синельникова называют его героем и говорят, что мало кто выполнял операции, которые выполнял он.

В США заявили о "300 тысячах погибших украинских военных". В офисе президента отреагировали на такое заявление и назвали его "циничным и манипулятивным".

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