Звезда 'Х-фактора' и 'Україна має талант' угасла: погиб известный создатель

В воскресенье, 7 сентября, на войне в Украине, на Харьковщине погиб украинский военный с позывным "Бес" - Денис Пономаренко, бывший оператор Starlight Media. До войны он более десяти лет работал в телевизионной сфере, создавая популярные шоу для украинских зрителей.

Компания, где он сделал весомую часть своей карьеры, подтвердила печальное известие в соцсетях и выразила соболезнования родным и друзьям.

"Денис был настоящим профессионалом, преданным своему делу и людям. Мы потеряли коллегу, который умел видеть мир сквозь объектив так, как мало кто мог", - говорится в официальном заявлении в Facebook. видео дня

С 2009 года Пономаренко работал над известными телепроектами, среди которых: "Україна має талант", "Х-фактор", "Танцуют все", "Битва экстрасенсов", "Детектор лжи", "Сердца трех", "КУБ", "Крот", "Феномен" и "Следствие ведут экстрасенсы".

С началом полномасштабной войны Денис оставил телевидение и пошел защищать Украину. Он стал командиром минометного расчета и был награжден двумя наградами за мужество и преданность службе.

Побратимы и коллеги вспоминают его как храброго воина и человека, который всегда был готов прикрыть других даже ценой собственной жизни.

У него остались жена, телевизионный редактор Инна Зыкова ("Супермама", "Любовь на выживание"), и маленький сын.

В Starlight Media сообщили, что дата и место прощания с героем будут объявлены дополнительно.

Украина теряет лучших

Главред писал, что на фронте погиб известный украинский продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Зважені та щасливі", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".

Кстати, в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен. К большому сожалению, 9 января 2025 года на Харьковщине не стало лейтенанта Павла Унгуряна.

Также, к сожалению, что также на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

