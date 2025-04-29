Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Между перемирием и боевыми действиями с врагом есть только одно отличие - Кузан

Анна Косик
29 апреля 2025, 20:01
17
Во время Пасхального перемирия оккупанты расчищали дороги и накапливали резервы не просто так.
Между перемирием и боевыми действиями с врагом есть только одно отличие - Кузан
Прекращение огня не означает уменьшение применения ресурсов на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Что сказал Кузан:

  • Оккупанты всегда используют перемирие для усиления
  • Во время перемирия можно хитростью накопить ресурсы
  • Отличие между боевыми действиями и перемирием только в прекращении огня

Так называемое "пасхальное перемирие" продемонстрировало, что армия страны-агрессора России использует любую возможность для того, чтобы усилить свои позиции.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, такой тактикой пользовались всегда россияне и даже войска других стран.

видео дня

"Там, где командир умный и опытный, он не будет терять ни одной минуты и разнообразными хитростями будет пытаться накопить ресурсы, расчистить дороги от сожженной техники, оставшейся на поле боя. Ее раньше никто не убирал, потому что это требует дополнительной техники, которую, в свою очередь, могут уничтожить наши дронники. Так же - забрать оружие, провести укрепительные работы. Есть много примеров, как в период перемирия можно, скажем, дополнительно провести разведку наших позиций, осуществить передислокацию сил", - пояснил он.

То есть формально двое бойцов без оружия в руках могут продвинуться ближе к линии фронта, залезть в какую-то "нору" и выполнять там функцию корректировщиков огня и закрепиться. Для того, чтобы они чувствовали себя уверенно нужно всего лишь 3-4 часа.

"Нужно четко понимать: перемирие - это всегда риск. И поддержка режима тишины иногда требует больше ресурсов, чем активные боевые действия. Потому что получается так, что мы видим цель, наблюдаем за ней, готовим возможные варианты ответного удара, но не можем нанести огневое поражение, пока враг первым не начнет стрелять", - отметил Кузан.

Таким образом во время перемирия и активных боевых действий происходит все то же самое, кроме применения огня. А иногда перемирие требует даже большего количества ресурсов на наблюдение, удержание позиций и разработку планов для возможных ответных ударов.

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной - что известно

Напомним, после того как кремлевский диктатор Путин объявил о перемирии 20 апреля, армия страны-агрессора РФ начала обустраивать маршруты прохода тяжелой техники.

Впоследствии украинские бойцы подтвердили, что враг использует так называемое "пасхальное перемирие" для накопления своего личного состава на Харьковском направлении.

Позже, как писал Главред, военный аналитик Sky News Шон Белл заявил, что диктатор РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" для демонстрации себя как "миротворца" перед самими россиянами и для укрепления поддержки своей политики.

Читайте также:

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Сергей Кузан Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Удалили органы, чтобы скрыть причину смерти: что известно об убийстве Виктории Рощиной

Удалили органы, чтобы скрыть причину смерти: что известно об убийстве Виктории Рощиной

20:38Украина
Переговоры по Украине зашли в тупик: в Bloomberg назвали "требование" Путина

Переговоры по Украине зашли в тупик: в Bloomberg назвали "требование" Путина

20:04Война
"Украина уже согласилась, очередь за Путиным": у Трампа сделали заявление о перемирии

"Украина уже согласилась, очередь за Путиным": у Трампа сделали заявление о перемирии

19:59Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньше

Необычная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с японкой за 33 секунды

Необычная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с японкой за 33 секунды

Последние новости

20:38

Удалили органы, чтобы скрыть причину смерти: что известно об убийстве Виктории Рощиной

20:35

Что надеть с кожаной курткой женщине: самые модные образы сезона 2025Видео

20:27

Что надеть под пиджак: как создать стильные образы на любой случай

20:04

Переговоры по Украине зашли в тупик: в Bloomberg назвали "требование" Путина

20:01

Между перемирием и боевыми действиями с врагом есть только одно отличие - Кузан

Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 маяПутин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая
19:59

"Украина уже согласилась, очередь за Путиным": у Трампа сделали заявление о перемирииВидео

19:56

Экс-участница группы Виа Гра из РФ получила вид на жительство в Украине - детали

19:47

Специально поставляли для ВСУ бракованные мины: задержаны руководители завода

19:44

Украину накрывает внезапное потепление: в каких областях задержатся дожди и заморозки

Реклама
19:40

У Путина заявили, что "перемирием" начали "прямые переговоры" с УкраинойВидео

19:10

Сестра главного переговорщика Путина тайно посетила Украину: стали известны деталиВидео

19:10

100 дней Трампа, которые ошарашили мирмнение

18:51

Что можно сделать из пластиковых бутылок: неожиданный ответ сразит наповалВидео

18:46

Нельзя вспоминать обиды и проблемы: какой праздник и день ангела 30 апреля

18:45

Доллар ушел в крутое пике в конце апреля: новый курс валют

18:33

Военнослужащих ТЦК и СП будут отправлять на фронт: важное решение Генштаба

18:30

В США готовят новый удар по режиму Путина: у Зеленского сделали заявление

17:59

РФ рвется на границу трех областей: в ВСУ рассказали об обострении ситуации

17:51

Налог за продажу товаров на OLX или Rozetka: украинцев ждут новые правила

17:17

Садоводы скрывают секрет: как правильно пикировать перец для рекордного урожаяВидео

Реклама
17:12

Садоводов призвали оставлять сыр в саду в мае и июне: в чем причина

17:05

Как Украина ответит на "перемирие" Путина: Кузан раскрыл стратегию Киева

17:03

В Кремле "разинули рот" на Одессу и вспыхнули циничной пропагандой

16:58

В чем можно посадить микрозелень: хитрый фокус поразит впечатляющим результатомВидео

16:55

Подралась с зятем: Волочкова сбежала со свадьбы дочери

16:44

В Украине "резко" повысилась средняя зарплата - известна сумма

16:41

Придут болезни и проблемы: строгие приметы и запреты 30 апреля

16:33

"Путин пытается дискредитировать Трампа": стал известен коварный замысел главы Кремля

16:07

Букмекеры оценили шансы Усика и Дюбуа: кто будет фаворитом

16:00

Старые методы полива позади: садовод показал, как сэкономить воду и времяВидео

15:57

Где спрятано число 363: только "настоящий детектив" угадает за 7 секунд

15:57

В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить медВидео

15:45

"Без обратного билета": Седокова собралась бежать из России

15:44

Украинцы получат выплату ко Дню Независимости: кому начислят до 3,1 тысяч гривен

15:40

Горячий или холодный: какой чай на самом деле полезнее, ответ удивит многихВидео

15:23

"Кольнулся": мужа Алсу не узнали после развода

15:20

В 100 раз вкуснее, чем стандатный пирог: бабушкин рецепт курника

15:12

Оккупанты победно заявили о захвате села на Харьковщине: ВСУ дали им пощечину

14:59

Он боится, что Украина ударит по Москве: Кузан сказал, что Путин задумал на 9 мая

14:57

Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: садоводы назвали первоклассный сортВидео

Реклама
14:44

Разница колоссальная, но малоизвестная: чем отличается Майдан от площадиВидео

14:42

Медведев "пригрозил" ядерным оружием двум странам НАТО

14:36

"Безусловно использую": Тина Кароль сделала признание про уколы красоты

14:34

"Рекордное" начисление: украинцев призвали проверить банковские карты

14:26

Новые лица в Минобороны: кто попал в команду Умерова

14:14

Ребенок спал в постели: на Днепропетровщине вражеский дрон убил 12-летнюю девочку

14:09

Ударит летняя температура: когда в Украине резко потеплеет

13:56

Кейт Миддлтон снова дала повод думать о том, что ей стало хуже

13:45

Откуда на самом деле взяли идею "хрущевок": эксперт дал не ожидаемый ответВидео

13:43

Доллар продолжит расти: украинцам сказали, каким будет курс в ближайшие дни

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Пасха 2025
Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять