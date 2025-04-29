Между перемирием и боевыми действиями с врагом есть только одно отличие - Кузан

Во время Пасхального перемирия оккупанты расчищали дороги и накапливали резервы не просто так.

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Прекращение огня не означает уменьшение применения ресурсов на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Что сказал Кузан:

Оккупанты всегда используют перемирие для усиления

Во время перемирия можно хитростью накопить ресурсы

Отличие между боевыми действиями и перемирием только в прекращении огня

Так называемое "пасхальное перемирие" продемонстрировало, что армия страны-агрессора России использует любую возможность для того, чтобы усилить свои позиции.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, такой тактикой пользовались всегда россияне и даже войска других стран.

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"Там, где командир умный и опытный, он не будет терять ни одной минуты и разнообразными хитростями будет пытаться накопить ресурсы, расчистить дороги от сожженной техники, оставшейся на поле боя. Ее раньше никто не убирал, потому что это требует дополнительной техники, которую, в свою очередь, могут уничтожить наши дронники. Так же - забрать оружие, провести укрепительные работы. Есть много примеров, как в период перемирия можно, скажем, дополнительно провести разведку наших позиций, осуществить передислокацию сил", - пояснил он.

То есть формально двое бойцов без оружия в руках могут продвинуться ближе к линии фронта, залезть в какую-то "нору" и выполнять там функцию корректировщиков огня и закрепиться. Для того, чтобы они чувствовали себя уверенно нужно всего лишь 3-4 часа.

"Нужно четко понимать: перемирие - это всегда риск. И поддержка режима тишины иногда требует больше ресурсов, чем активные боевые действия. Потому что получается так, что мы видим цель, наблюдаем за ней, готовим возможные варианты ответного удара, но не можем нанести огневое поражение, пока враг первым не начнет стрелять", - отметил Кузан.

Таким образом во время перемирия и активных боевых действий происходит все то же самое, кроме применения огня. А иногда перемирие требует даже большего количества ресурсов на наблюдение, удержание позиций и разработку планов для возможных ответных ударов.

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной - что известно

Напомним, после того как кремлевский диктатор Путин объявил о перемирии 20 апреля, армия страны-агрессора РФ начала обустраивать маршруты прохода тяжелой техники.

Впоследствии украинские бойцы подтвердили, что враг использует так называемое "пасхальное перемирие" для накопления своего личного состава на Харьковском направлении.

Позже, как писал Главред, военный аналитик Sky News Шон Белл заявил, что диктатор РФ Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" для демонстрации себя как "миротворца" перед самими россиянами и для укрепления поддержки своей политики.

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Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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