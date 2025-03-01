Оккупант 'взлетел в воздух': в ГУР сообщили о мощном взрыве в Мариуполе

Кратко:
- 28 февраля в Мариуполе прогремел взрыв
- В воздух взлетел автомобиль оккупанта
В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантом внутри. Об этом сообщили в ГУР.
Отмечается, что 28 февраля 2025 года около половины второго ночи во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв.
"В воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которой пользовался российский оккупант", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, захватчик может находиться в реанимации. Точные последствия взрыва уточняются.
"Борьба продолжается", - добавили в ГУР.
Взрыв в Мариуполе - видео:
Удары ВСУ по врагу - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, Силы обороны Украины уничтожили склад термобарических боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области и поразили еще три важных объекта захватчиков РФ.
В Генштабе ВСУ сообщили, что 26 февраля украинские защитники мощно ударили по стратегическим объектам российских оккупантов в Краснодарском крае и на временно оккупированной территории Украины.
Кроме того, 17 февраля украинские защитники уничтожили ключевые оборонные предприятия российских оккупантов на Кубани.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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