Оккупант 'взлетел в воздух': в ГУР сообщили о мощном взрыве в Мариуполе

Точные последствия взрыва уточняются.

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Взрыв в Мариуполе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

28 февраля в Мариуполе прогремел взрыв

В воздух взлетел автомобиль оккупанта

В Мариуполе взорвался автомобиль с оккупантом внутри. Об этом сообщили в ГУР.

Отмечается, что 28 февраля 2025 года около половины второго ночи во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв.

видео дня

"В воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, которой пользовался российский оккупант", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, захватчик может находиться в реанимации. Точные последствия взрыва уточняются.

"Борьба продолжается", - добавили в ГУР.

Взрыв в Мариуполе - видео:

Удары ВСУ по врагу - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Силы обороны Украины уничтожили склад термобарических боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области и поразили еще три важных объекта захватчиков РФ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 26 февраля украинские защитники мощно ударили по стратегическим объектам российских оккупантов в Краснодарском крае и на временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, 17 февраля украинские защитники уничтожили ключевые оборонные предприятия российских оккупантов на Кубани.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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