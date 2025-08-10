Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

Анна Ярославская
10 августа 2025, 02:30
2
Владимир Путин фактически отказался от переговоров.
Петр Олещук, Владимир Путин
Возможно, Путин тянет время, чтобы добиться прекращения помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: www.facebook.com/petro.olesuk, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Чего добивается Путин
  • Поддастся ли Трамп на уловки главы Кремля

Президент России Владимир Путин может затягивать переговоры и требовать прекращения военной помощи Украине. Если глава Белого дома Дональд Трамп поддастся на эти уловки, это и будет основным риском для Украины. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

По его словам, глава Кремля фактически отказался от переговоров.

видео дня

"Путин, по сути, ничего не сказал. Это просто интерпретация - что он готов к переговорам. Он повторил: "Когда будут условия". А когда - неизвестно. Это фактически - отказ от переговоров", - сказал Олещук.

"Основной риск в том, что Путин, затягивая время, будет требовать от США прекращения помощи Украине. Он будет говорить: "Прекратите поставки оружия для быстрого мира". Также он надеется избежать новых санкций. То есть, если Трамп поддастся - давление на Путина будет меньше, а помощь Украине уменьшится", - объяснил политолог.

При этом сложно прогнозировать, готов ли Трамп играть в эту игру, поскольку он - непредсказуемый политик.

"Есть некоторые сигналы, которые дают осторожный оптимизм. Например, якобы он (Трамп, - ред.) выставил условие: встреча с Путиным возможна только в паре со встречей с Зеленским, и что она должна означать завершение войны. Пока россияне на это не соглашаются. В то же время, Трамп теоретически может поддержать новые санкции, но также может решить, что главное - не сорвать встречу с Путиным", - добавил Олещук.

Эксперт считает, что введение или не введение санкций в ближайшие дни будет показательным.

"Если санкции будут - Трамп покажет, что не поддается манипуляциям. Если же снова будет только какое-то заявление об "очередном сроке" - это будет означать, что Путину снова удалось затянуть Трампа в свою игру", - резюмировал он.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает наименее вероятным трехсторонний формат встречи.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Розумный считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский провел переговоры с рядом европейских лидеров, в ходе которых обсудил ситуацию вокруг вероятных переговоров по завершению войны. Он отметил настроенность Великобритании, Соединенных Штатов Америки и всех партнеров закончить войну.

Тем временем Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Кремль подтвердил договорённость о встрече Путина и Трампа. Ориентировочно переговоры намечены на следующую неделю, но сроки могут измениться.

Возможность трёхсторонней встречи с участием Зеленского Москва не комментировала.

Другие новости:

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Петр Олещук новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

01:10Политика
Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

22:51Политика
"Путин хочет соскочить": Зеленский о главной цели Кремля на переговорах

"Путин хочет соскочить": Зеленский о главной цели Кремля на переговорах

22:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Последние новости

02:30

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

01:37

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

01:10

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

09 августа, суббота
23:23

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

22:51

Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
22:46

"Путин хочет соскочить": Зеленский о главной цели Кремля на переговорахВидео

21:32

Подрыв "Силы Сибири" и месторождений РФ: эксперт о "газовом" давлении на КитайВидео

21:11

Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждыйЭксклюзив

20:20

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Реклама
19:45

Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

19:18

Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

19:10

РФ ударила по магазину, в котором были люди: в Харькове много пострадавшихФото

19:07

Какие три слова спрятаны на картинке: только гений найдет их за 24 секунды

19:00

Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилиемВидео

18:28

Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

18:16

Влияние Мелании на взгляды Трампа по Украине: в The Guardian раскрыли детали

17:48

Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

17:31

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

17:24

Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокусВидео

17:09

Шикарное блюдо за 15 минут на завтрак, обед, или ужин - рецепт

Реклама
16:40

5 вещей, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину

16:17

В Украине обвалились цены на популярное мясо: во сколько можно уложиться

16:16

Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

15:50

Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны

15:45

Самые преданные семейные партнеры: астрологи назвали ТОП-4 верных знака

15:30

Радость от чужого горя: объяснение, почему мы радуемся, когда кто-то страдает

15:18

Путин не будет встречаться с Зеленским: эксперт назвал главную причину

15:17

На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

15:12

Булочка в сумке и другие нюансы: что можно и нельзя делать за шведским столом

15:05

Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

14:39

СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить

14:37

Неожиданно: любовница мужа Алсу заговорила о беременности

14:00

В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild

13:51

Почему Теремки называются именно так: как появилось название известного района Киева

13:33

Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

13:28

Помидоры не краснеют в августе: как помочь им дозреть до холодовВидео

13:02

Гороскоп на завтра 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

12:56

В Татарстане атакован завод по производству Шахедов для ударов России по Украине

12:39

Умер популярный российский актер Иван Краско

12:21

Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

Реклама
11:57

Фесенко: генпрокурор Кравченко - не "политический назначенец", а независимый профессионал

11:53

Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостинных

11:53

Девушка актера Константина Темляка обвинила его в насилии и абьюзе: тяжелый постВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

11:31

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

11:30

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

11:16

Можно ли в церковь ходить в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещаетсяВидео

10:27

Один приём, и сорняк исчезнет навсегда: как избавиться от поросли на 100%Видео

09:57

Будут очень тяжелые компромиссы: в Раде сделали тревожное заявление о мире в Украине

09:42

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять