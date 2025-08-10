"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

Владимир Путин фактически отказался от переговоров.

Возможно, Путин тянет время, чтобы добиться прекращения помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: www.facebook.com/petro.olesuk, сайт Кремля

Вы узнаете:

Чего добивается Путин

Поддастся ли Трамп на уловки главы Кремля

Президент России Владимир Путин может затягивать переговоры и требовать прекращения военной помощи Украине. Если глава Белого дома Дональд Трамп поддастся на эти уловки, это и будет основным риском для Украины. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

По его словам, глава Кремля фактически отказался от переговоров.

"Путин, по сути, ничего не сказал. Это просто интерпретация - что он готов к переговорам. Он повторил: "Когда будут условия". А когда - неизвестно. Это фактически - отказ от переговоров", - сказал Олещук.

"Основной риск в том, что Путин, затягивая время, будет требовать от США прекращения помощи Украине. Он будет говорить: "Прекратите поставки оружия для быстрого мира". Также он надеется избежать новых санкций. То есть, если Трамп поддастся - давление на Путина будет меньше, а помощь Украине уменьшится", - объяснил политолог.

При этом сложно прогнозировать, готов ли Трамп играть в эту игру, поскольку он - непредсказуемый политик.

"Есть некоторые сигналы, которые дают осторожный оптимизм. Например, якобы он (Трамп, - ред.) выставил условие: встреча с Путиным возможна только в паре со встречей с Зеленским, и что она должна означать завершение войны. Пока россияне на это не соглашаются. В то же время, Трамп теоретически может поддержать новые санкции, но также может решить, что главное - не сорвать встречу с Путиным", - добавил Олещук.

Эксперт считает, что введение или не введение санкций в ближайшие дни будет показательным.

"Если санкции будут - Трамп покажет, что не поддается манипуляциям. Если же снова будет только какое-то заявление об "очередном сроке" - это будет означать, что Путину снова удалось затянуть Трампа в свою игру", - резюмировал он.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает наименее вероятным трехсторонний формат встречи.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Розумный считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский провел переговоры с рядом европейских лидеров, в ходе которых обсудил ситуацию вокруг вероятных переговоров по завершению войны. Он отметил настроенность Великобритании, Соединенных Штатов Америки и всех партнеров закончить войну.

Тем временем Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Кремль подтвердил договорённость о встрече Путина и Трампа. Ориентировочно переговоры намечены на следующую неделю, но сроки могут измениться.

Возможность трёхсторонней встречи с участием Зеленского Москва не комментировала.

Другие новости:

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

