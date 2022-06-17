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Рашисты били по Сумщине с "Градов", минометов и беспилотников

17 июня 2022, 22:45

После 19 часов по территории общины начался минометный обстрел с территории России, 24 приходы.

война в Украине, ВСУ
Враг снова обстреливал Сумскую область / Фото УНИАН

В пятницу, 17 июня, с трех часов дня до позднего вечера рашисты обстреливали Сумскую область, на сей раз досталось Краснопольской общине, сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"После 15 часов залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другой - уничтожено", - написал Живицкий.

По его словам, после 19 часов по территории общины начался минометный обстрел с территории России, 24 приходы.

А после 20 часов враги начали артобстрел с Градов, всего около 80 "прилетов". Поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения.

Глава Сумской ОВА отметил, что жертв в результате обстрелов нет.

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Украина готова нанести удар по Крымскому мосту

Секретарь СНБО Алексей Данилов в апреле говорил, что Украина готова нанести удар по Крымскому мосту. Враг использует эстакаду для переброски своих военных сил.

"Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - отмечал чиновник.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, разразился заявлением о том, что слова Данилова о готовности Украины ударить по Крымскому мосту, мол, трактуются Москвой как "анонс теракта". Российское государство якобы собирается провести "правовую оценку" для "последующего наказания".

Как полагает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, Крымский мост – это стратегическое сооружение, которое россияне прикрывают таким образом, что его нельзя уничтожить. По его словам, там минимум две бригады ПВО, наряд сил в воздухе и противовоздушная система, прикрывающая корабли. Чиновник подчеркнул, что если бы была такая возможность, Украина давно бы уничтожила данный объект.

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