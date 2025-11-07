Tomahawk и не только: Украина ведет позитивные переговоры с США

Ольга Стефанишина раскрыла детали переговоров Киева и Вашингтона.

Ольга Стефанишина рассказала, как идут переговоры по "Томагавкам" / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Украина переживает тяжелый период из-за атак РФ на энергетику

Киев ведет позитивные переговоры с Вашингтоном

Переговоры включают не только Tomahawk, но и другие типы ракет ближнего и дальнего действия

Украина ведет с Соединенными Штатами Америки "позитивные" переговоры о приобретении ракет Tomahawk и другого оружия дальнего действия. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

"Обсуждения еще продолжаются, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения больших военных возможностей у США. Это не только Tomahawk, но и различные типы других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это достаточно положительно", - сказала дипломат в эфире телепрограммы Balance of Power.

Как пишет Bloomberg, заявления Стефанишиной прозвучали после того, как глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает возможности отправки Tomahawk в Украину.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Стефанишиной задали вопрос о неоднократных российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины в течение последних недель. П=В свою очередь, посол отметила, что "это очень тяжелый период для Украины", ис страна работает над тем, чтобы получить "больше средств противовоздушной обороны".

Она добавила, что любой отказ оказать давление на Россию будет восприниматься как "что-то, что дает им (россиянам – ред.) зеленый свет для наращивания своих возможностей".

Поставки ракет Tomahawk Украине - последние новости

По данным CNN, Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Томагавк, оценив, что это не окажет негативного влияния на запасы США. В то же время окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа.

Как сообщал Главред, пока окончательного решения по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможности передачи ракет Tomahawk Украине. По его словам, он может "изменить решение", но пока его ответ: "нет".

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что Украина все еще может получить дальнобойные ракеты американского производства типа Tomahawk. Это произойдет, если санкции против России не сработают.

Решится ли Трамп на передачу Томагавков Киеву: мнение эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что вероятность поставок Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk является способом давления на Россию.

"А вот вопрос дальнобойного оружия остается открытым - его могут предоставить, а могут и нет. То есть главная проблема заключается не в оружии, а в том, как Трамп все воспримет эмоционально. Сейчас он настроен положительно и в отношении Украины, и в отношении Зеленского - мы это видим. Но ситуация может измениться", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

Он не исключает, что если отношение Трампа станет критическим или он почувствует разочарование, тогда могут появиться риски: задержки с поставками вооружения или даже усиление его симпатий к Владимиру Путину.

