У Украины могут возникнуть проблемы из-за тактики РФ на фронте - Снегирев

Россияне будут использовать на фронте тактику Второй мировой войны.

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Уже уничтожено 11 тысяч танков РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления аналитика:

Россияне проводят модернизацию советских образцов техники

Россияне говорят, что имеют в наличии 1,5 тысячи единиц бронетехники

У РФ остается большой мобилизационный ресурс

До начала полномасштабного вторжения у страны-агрессора России на складах было 15 тысяч единиц советской бронетехники. Однако, сейчас, по сообщению Генштаба ВСУ, уничтожено ориентировочно до 11 тысяч танков. Об этом сказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.

По его словам, россияне проводят модернизацию советских образцов техники. В частности это танки Т-62, Т-54 и Т-55.

Он также добавил, что OSINT-разведчики и исследователи считают, что на российских складах осталось чуть более 4 тысяч танков. Причем почти половина из них небоеспособна.

"И когда россияне говорят, что у них еще в наличии 1,5 тысячи единиц бронетехники, речь идет о восстановленной советской технике. На самом деле их производственные возможности позволяют выпускать максимум в год 100-150 единиц новейшей бронетехники. А этого катастрофически мало", - подчеркнул он.

Снегирев отметил, что у России остается большой мобилизационный ресурс.

"Если раньше были данные о 20 миллионах человек, то теперь глава Службы внешней разведки Украины заявил об увеличении цифры еще на 5 миллионов человек. И здесь у нас могут возникнуть проблемы. Россияне будут использовать тактику Второй мировой войны, так называемые мясные штурмы", - подытожил аналитик.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал, каких ультиматумов ждать от РФ:

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты штурмуют украинские позиции по всей линии фронта. Самыми горячими направлениями сейчас являются Сумское и Покровское. Однако украинские военные делают все, чтобы сдержать вражеское нашествие.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что оккупационная армия РФ в приграничье Сумской области продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин. Враг пытается расширить зону захода.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщили, что в Донецкой области россияне традиционно продолжали наступательные действия, впрочем подтвержденных успехов не достигли. Кроме одного направления - Торецкого.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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