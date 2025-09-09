Укр
Читать на украинском
Зеленский сделал важное заявление о выводе войск с Донбасса - чего ждать

Юрий Берендий
9 сентября 2025, 12:04
Президент Зеленский предупредил, что уход украинских войск с Донбасса вызвал бы катастрофу, открыв России путь к Харькову и Днепру.
Зеленский сделал важное заявление по выводу войск с Донбасса / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Украина удерживает 32% Донбасса
  • Для полной оккупации Донбасса России нужны будут годы и миллионы жертв
  • Оккупация россиянами Донбасса откроет им путь к Днепру и Харькову

Вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей может обернуться катастрофой для Украины, ведь откроет путь России для продвижения вглубь других регионов. Об этом он рассказал в интервью ABC, которое опубликовал Офис президента Украины.

Он отметил, что утверждение Путина о якобы контроле над большинством Донбасса является манипуляцией. В 2014 году Россия захватила около трети региона. С начала полномасштабной войны за почти четыре года оккупанты смогли продвинуться лишь на 30% территории Донецкой области, тогда как Украина сейчас удерживает под контролем 32%.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на эти достижения, они не являются столь масштабными, как пытается показать Кремль, ведь Россия заплатила за это колоссальными человеческими потерями - до миллиона человек.

"Вот эта цена. И это почти 4 года. То есть если он говорит, что он через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому, представителю Виткоффу, он говорил, что он возьмет Донбасс до конца года. Он не возьмет. Цена - годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион, а 2-3 миллиона трупов. Вот это цена этого", - пояснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Донбасс является важно укрепленным регионом Украины, и его захват дал бы российским войскам путь к Харькову и Днепру, что серьезно сказалось бы на экономическом потенциале государства.

"Если он (Путин, - ред.) будет иметь весь Донбасс, кто гарантирует нам, что 90 км он не будет идти в Харьков? Там, где 1,5 млн человек. Харьков, он также всегда хотел Харьков, который стоял все 11 лет. Он на границе с Россией, он захочет оккупировать Харьков. ... И так же у него открывается путь к Днепру - индустриальному центру Украины. Это наша экономика, наши заводы, наше производство, это серьезный вклад в ВВП государства", - добавил президент.

Какие территориальные цели россиян - мнение эксперта

Как писал Главред, политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко пояснил, что Путин через Трампа пытается склонить Украину не столько к территориальным уступкам, сколько к принятию "всеобъемлющего мирного соглашения" на российских условиях. Территориальные уступки в этой схеме являются лишь ловушкой для США, которые ошибочно воспринимают их как главную проблему.

По словам Фесенко, настоящая цель Кремля - заставить Украину отказаться от НАТО, признать российскими не только Крым, но и все оккупированные территории, согласиться на нейтральный статус и пойти на серьезные внутриполитические уступки. Достаточно взглянуть на российский проект "мирного соглашения", представленный в Стамбуле, где перечислены почти два десятка требований, которые далеко выходят за пределы территориального вопроса.

"Американцы восприняли территориальный вопрос чуть ли не как главную тему. На самом же деле, это ловушка: территории - не главное, Путин хочет гораздо большего - он хочет всю Украину. Также Путин хочет, чтобы Украина согласилась на капитуляцию через "большой мирный договор", что, конечно же, нас не устраивает", - резюмирует он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия наращивает интенсивность воздушных ударов по Украине именно в то время, когда Пентагон изменил программу военной поддержки, что замедлило темпы поставок. Как отмечает Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников, это может привести к нехватке средств противовоздушной обороны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что только два государства в мире способны заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Между тем вечером 8 сентября во временно оккупированном Донецке в результате удара по заводу "Топаз" была уничтожена важная ремонтная база, где российские войска проводили восстановление техники. Об этом сообщил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский
