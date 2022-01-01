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Сколько можно хранить открытую бутылку шампанского: ответ экспертов

1 января 2022, 17:26

Открытое шампанское на празднике все же можно сохранить, если есть специальная пробка стопор.

шампанское
шампанское / bonappetit.com.ua

После празднования Нового года часто остается открытая бутылка шампанского. Поэтому важно знать, сколько времени может храниться в холодильнике такое шампанское, чтобы оно не потеряло своих свойств, пишет rsute.

Алкогольные напитки имеют срок годности и шампанское не исключение. Но его вкус можно сохранить, если удастся удержать насыщенность напитка углекислым газом, который и придает ему игристости.

Сколько времени хранится открытое шампанское

Так, эксперты по вину Владислав Маркин и Юрий Гузеев считают, что открытое шампанское может простоять 2 часа. Далее оно теряет свои вкусовые качества, за которые ценится напиток.

К тому же, даже закрытая пробка не дает гарантии, что сохранится газ. Отмечается, что начинает происходить процесс окисления, который ухудшает вкус, и уже нет тех пузырей, что украшают бокал с шампанским.

Бутылку с вином можно сразу после разлива закрыть той же пробкой, но она уже не даст нужной герметизации. Вокруг нее нужно намотать дополнительные материалы, например, фольгу, и снова заткнуть горлышко бутылки.

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Отмечается, что в холодильнике хорошо закрытая бутылка с шампанским может простоять еще 1-2 дня.

Как хранить открытое шампанское

Хранить шампанское необходимо в горизонтальном положении. Но желательно редко менять его. К тому же если срок годности шампанского - 3 года и оно все это время находится в первозданном виде, то его нужно хотя бы через год поставить в вертикальное положение, а затем снова уложить.

Открытое шампанское на празднике все же можно сохранить, если есть специальная пробка стопор. Пробка стопор герметично закрывает отверстие и не дает выходить газу.

В середину не попадает воздух, следовательно, нет окислительного процесса. С такими пробками шампанское может простоять неделю, если бутылка наполнена на 2/3. Когда остается немного – примерно треть от всего объема, то только один день.

Напомним, ранее медики рассказали, что на самом деле происходит с организмом, если употреблять алкоголь на пустой желудок. Без еды в организме вы быстрее начинаете чувствовать себя навеселе, употребляя алкоголь.

Также ранее ученые рассказали, что пиво является вредным для печени алкоголем, хотя алкоголя в нем не так уж много. Ученые утверждают, что если ежедневно выпивать по два-три бокала пенного, то можно нанести серьезный вред печени.

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праздник шампанское Новый год 2022
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