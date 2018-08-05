Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей

17 пострадавших - в критическом состоянии

Трагически завершились поначалу зрелищные соревнования по перетягиванию канатов тракторами в городе Ганганагаре на северо-западе Индии - крыша-трибуна не выдержала количества зрителей и в момент обрушилась, убив не менее пяти человек.

Читайте такжеВ Индии спасли несколько десятков девочек-подростков, проданных в секс-рабыниЕще около 50 болельщиков получили травмы разной степени тяжести, 17 находятся в критическом состоянии. Всего на крыше находилось порядка 300 человек, передает индийское новостное издание ANI News.

Момент обрушения крыши с толпой народу попал на видео.

#WATCH: Tin shed collapses during a tractor race in Sri Ganganagar's Padampur earlier today. Many feared injured. #Rajasthan pic.twitter.com/rel9ChXhnD — ANI (@ANI) 29 июля 2018 г.

Напомним, в субботу рано утром, 28 июля, в селе Новая Чертория Любарского района Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное обрушение 5-этажного здания общежития.