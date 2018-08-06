Трамп возобновил санкции против Ирана

Трамп все же возобновил санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал государственный указ о восстановлении ранее введенных санкций против Ирана.

Восстановление ограничительных мер пройдет в два этапа. Первый начнется с 7 августа и ограничит покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, сталью, углем, графитом и алюминием, Санкции наложат и на иранский автомобильный сектор и суверенный долг республики, также будут прекращены все сделки с применением иранского риала, сообщается на сайте Белого дома.

Читайте такжеАвстралия поможет США нанести удар по ядерным объектам Ирана — СМИС началом второго этапа 5 ноября США ограничат иранский энергетический сектор, а также судоходство и судостроение. Под санкции попадут и сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

Также на сайте министерства финансов опубликован полный текст документа.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани предупредил Дональда Трампа, что война с Ираном - это "мать всех войн".

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.