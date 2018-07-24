Иран готовится к войне: почему это плохо для Украины

Андрей Головачев

политический эксперт

24 июля 2018, 13:20

Если война между Ираном и США начнется, то цены на нефть устремятся в космос. Трудно представить больший подарок для России от Трампа.

Иран готовится к войне

Война действительно может начаться уже в середине августа, если Иран перекроет Ормузский пролив и блокирует экспорт нефти через него для Катара, СА, Кувейта, ОАЭ и Ирака. Вероятность такого шага со стороны Ирана сейчас крайне высока, потому что об этом на днях заявили три ключевые фигуры страны: президент страны Роухани, командующий спецподразделением "эль Кудс" генерал Сулеймани Касем и духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Надо сказать, что ранее между этими тремя высшими политиками наблюдались серьезные противоречия по поводу внешней политики Ирана и тот факт, что все трое наконец заняли консолидированную позицию, говорит о серьезности ситуации.

Иран можно понять: США загнали его в угол, когда Трамп вышел из ядерной сделки. Первая волна санкций, направленная на блокирование экспорта нефти Ирана, вступает в силу 6 августа, вторая - 4 ноября, что должно почти полностью перекрыть весь экспорт. Иранский бюджет сейчас перегружен военной помощью в Сирии, Йемене и Ливане, поэтому блокирование главной доходной статьи Ирана поставит его в катастрофическое финансовое положение. В стране уже сейчас то тут то там вспыхивают стихийные волнения против экономической политики правительства, но ситуация может выйти из под контроля, если США полностью блокируют экспорт нефти. Поэтому Иран сейчас похож на загнанную в угол крысу и может реально пойти на повышение ставок до начала войны от безысходности.

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В начале июля президент Ирана Роухани совершил поездку в Европу, где уговаривал Германию, Францию и Великобританию не выходить из ядерной сделки с Ираном и продолжить импорт иранской нефти, не поддаваясь на давление США. Потерпев неудачу и убедившись, что европейские страны не пойдут против воли США, Роухани. который всегда выступал как реформатор Ирана, был вынужден пойти на союз с радикалами и заявить об угрозе блокирования Ормузского пролива. Его тут же поддержал популярный лидер радикалов генерал Сулеймани Касем, имя которого включено в так называемый "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана. И наконец в прошедшую субботу окончательное решение принял высший правитель страны Али Хаменеи, который предупредил США о перекрытии Ормузского пролива, если они принудят страны отказаться от импорта иранской нефти. Пропаганда в Иране начала подготовку населения к войне.

США уже ответили, что в случае, если такая попытка со стороны Ирана будет иметь место, то Америка немедленно разблокирует пролив, разумеется, силой, что, по сути, будет означать войну. Ждать осталось недолго. Решение о начале войны сейчас находиться в руках Ирана, потому что Трамп, как все уже убедились, не изменит своего решения экономически задушить Иран и свалить режим аятолл. Более того, есть мнение, что Трамп сознательно провоцирует войну с Ираном, чтобы блокировать расследование его сговора с Путиным. Но начать войну с Ираном, не выяснив позиции России на Ближнем востоке, невозможно. Именно поэтому Трамп настаивает на немедленной новой встрече с Путиным уже в США.

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Если война начнется, то цены на нефть не просто сильно вырастут - они устремятся в космос, и трудно представить больший подарок для России от Трампа. А вот что будет делать Украина, тарифы в которой привязаны к цене на нефть, пока неясно.

США, конечно, смогут быстро разблокировать Ормузский пролив, но ведь можно и не торопиться. 3-4-месячная война, в течении которой США просто разрушат Иран ракетными ударами, на мой взгляд, вызовет рев восторга в США, выигрыш Трампа на ноябрьских выборах и поставит на колени ряд брыкающихся союзников США. У меня просто нет никаких сомнений, что Трамп и его команда ястребов пойдут на такой сценарий.

Но в целом долговременные последствия для США от такой политики будут крайне неблагоприятными, потому что всем уже станет ясно, что из некогда либерального гегемона, Америка превратилась в обычного нелиберального жандарма, тупо и эгоистично использующего свою военную мощь, зачастую для решения своих внутриэлитных проблем. Долго мириться с такой трансформаций США, утратившей свое лидерство и не способной более гегерировать идеологические смыслы, мир не будет.

Андрей Головачев, политический эксперт

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Россия Украина война США нефть Иран Андрей Головачев
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