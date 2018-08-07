"Он очень мучился": в России умер создатель героев "Простоквашино"

Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"

В России на 85 году жизни скончался известный художник-мультипликатор, автор героев и иллюстраций к мультфильмам "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино" Аркадий Шер.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера",- говорится в сообщении пресс-службы Союза кинематографистов РФ.

Как сообщила режиссер-мультипликатор Елена Баринова, Шер в последнее время сильно болел.

"Он очень мучился, у него было страшное воспаление суставов — художник, который не мог рисовать, наверно где-то последние лет восемь", — рассказала Баринова ФАН.

Отметим, что Аркадий Шер работал над мультфильмом "Каникулы в Простоквашино", изменив первоначальный визуальный облик почти всех персонажей, созданных ранее в мультфильме "Трое из Простоквашино".

Кроме того, Шер принимал участие в создании мультфильмов "Кот в сапогах", "В стране невыученных уроков", "Приключения Васи Куролесова", "Кот, который умел умел петь".

Напомним, ранее сообщалось о смерти известного театрального режиссера Игоря Славинского.