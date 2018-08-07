«Организм не выдержал»: скончался известный театральный режиссер Игорь Славинский

Игорь Славинский в фильме "Личная жизнь следователя Савельева"

Ушел из жизни известный театральный режиссёр, актёр, народный артист Украины Игорь Славинский.

Причины смерти 66-летнего режиссера-постановщика Киевского академического драматического театра на Подоле остаются неизвестными.

"Не стало Игоря Славинского... Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, Театра", - написал на своей странице в Facebook театральный критик Олег Вергелис.

Долгое время режиссер болел, но даже несмотря на болезнь и невыносимую жару продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве, пишет zn.ua.

Как рассказал Вергелис, летняя работа в Николаеве для больного Славинского оказалась роковой: "Организм не выдержал нагрузок, напряжения, жары. Не выдержал страстного "бега" по кругу. А в родном Театре на Подоле он уже начал работу над булгаковским "Бегом" с его капризными снами. И можно только представить, каким бы был этот спектакль. Но теперь он и сам стал частью наших театральных снов".

Славинский пришел в Театр на Подоле в 1987 году, постановщиком стал в 2008 году. С 2013-го возглавлял киевский театр “Актер”.

Также Славинский преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения Карпенко-Карого.

Напомним, в России скончался известный актер Виктора Черненко.