Убитые в Африке российские журналисты успели снять базы «Вагнера»

Погибшие журналисты успели осуществить задуманное

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, убитые в Центральноафриканской Республике, успели снять расположенные на территории страны базы российской частной военной компании «Вагнера».

«Они ехали туда с определенным заданием, выполняли только определенное задание, успели снять базы российской частной компании «Вагнера» и работали только по своей теме, не шли ни вправо, ни влево, и все что они там снимали – они снимали по своему "темнику", - цитирует Громадське продюсера российского телеканала «Дождь» Василия Полонского.

По словам продюсера, убийство журналистов было заранее спланировано теми, кто знал их вероятный маршрут.

"У всех журналистов и других адекватных людей абсолютно разная позиция относительно того, что там произошло. Но большинство согласны в том, что это не было никаким грабежом, что это не было нападение каких-то воров и преступников местных, все сходятся в том, что это было спланированное нападение. Кем именно, я пока сказать не могу", — рассказал Полонский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне в ЦАР снимали фильм о наемниках из ЧВК "Вагнер", а убитый режиссер Расторгуев работал на одиозного писателя и "офицера ДНР" Захара Прилепина.

Позже стало известно, что убитые накануне в Центральноафриканской республике россияне перед смертью подверглись похищению и допросу с "пристрастием". Совершение преступления приписывают группировке мусульманских боевиков "Селека".