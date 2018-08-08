Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС

Священники РПЦ не могут получить визу в Евросоюз

Некоторые священники РПЦ не смогли после многочисленных запросов получить визу в Грецию из-за конфликта между Москвой и Константинополем по вопросу вероятного предоставления Украинской православной церкви автокефалии.

Как сообщает ВВС, настоятель храма Сергия Радонежского в Москве Виктор Биксей планировал с семьей поехать на Афон, но получил отказ в визе с формулировкой "нет обоснований пребывания на территории Греции".

"У нас был куплен тур, оплачены билеты, забронирована гостиница. Моей жене и шестерым детям дали визу, а мне нет. Я дважды подавался. Оба раза - отказ. Последний раз было полторы недели назад", - рассказал он журналистам.

Аналогичный отказ получил заместитель главы церковного отдела по благотворительности и социальному служению Александр Алешин. Он уверяет, что уже неоднократно бывал в Греции и всегда без проблем получал визу.

Церковный публицист и российский священник Владимир Вигилянский посетовал, что с женой подал документы на получение трехлетней шенгенской визы через греческое консульство, однако получил отказ.

"25 мая мы получили в визовом центре паспорта с визами - жене дали на три года, а мне - только на месяц. Я спросил девушку, которая нам выдавала паспорта, почему так? Девушка ответила: "Зря вы написали, что вы священник. Если бы написали, что пенсионер, то дали бы на три года", - рассказал Вигилянский.

В греческом консульстве в Москве жалобы священников комментировать отказались. Однако близкий к Константинополю источник пояснил журналистам, что "это политика греческого правительства, теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния".

"Константинопольский Патриархат борется с Русской церковью за влияние в православном мире...У Московского и Константинопольского патриархатов сейчас "острые отношения из-за Украины", - сказали источники в РПЦ.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл собрался с визитом в Стамбул, где планирует встретиться с патриархом Константинопольским Варфоломеем.