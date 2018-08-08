Умер тележурналист Михаил Лещинский

Лещинский известен своими "афганскими" репортажами

В ночь на 8 августа на 74-м году жизни скончался военный корреспондент СССР и РФ, тележурналист и политобозреватель Михаил Лещинский.

"Ушел из жизни Михаил Лещинский, один из самых известных советских военных корреспондентов, политический обозреватель Гостелерадио СССР, тележурналист, глазами которого мы видели войну в Афганистане. Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушными. Он обладал редким даром репортера создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий", – говорится в сообщении Союза журналистов России.

Лещинский родился 16 апреля 1945 года. Автор документальных фильмов и многосерийных циклов об истории и судьбах участников Второй Мировой войны. Четыре года журналист провел в Афганистане, где работал военным корреспондентом.

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