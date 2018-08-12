СМИ раскрыли личность угонщика самолета в Сиэтле

Horizon Air

Угонщиком легкомоторного самолета компании Horizon Air в Сиэтле был 29-летний сотрудник из штата Вашингтон Ричард Рассел.

По данным AP, угонщик был сотрудником наземного персонала, в обязанности которого входила в том числе транспортировка багажа и буксировка самолетов.

Ранее сообщалось, что 29-летний сотрудник авиакомпании Alaska Airlines, имя которого пока не разглашается, угнал пустой пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 из международного аэропорта Сиэтла. Лайнер пролетел около 40 км и потерпел крушение на острове Кетрон.

В ходе обнародованных накануне переговоров с диспетчерами Рассел назвал себя "сломленным парнем" и заявил, что хотел ощутить в небе "момент безмятежности".

"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень... Я надеюсь, это не испортит вам день", - сказал он перед падением.