В США сотрудник авиакомпании угнал и разбил пассажирский самолет - СМИ

11 августа 2018, 08:48

Самолет разбился в районе залива Пьюджет.

Alaska Airlines

Сотрудник авиакомпании Alaska Airlines угнал пассажирский самолет из аэропорта города Сиэтл.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на береговую охрану США, передает "Интерфакс".

"Самолет разбился после несанкционированного вылета из аэропорта Сиэтла, рассказали официальные лица", - говорится в сообщении.

В Twitter международного аэропорта Сиэтл/Такома сообщается, что "сотрудник авиакомпании совершил несанкционированный взлет на самолете, на борту которого не было пассажиров. Самолет разбился в районе залива Пьюджет".

По данным ABC, столб дыма виден в районе острова Кетрон (штат Вашингтон).

По некоторым данным, лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями.

4 августа в швейцарских разбился пассажирский самолет Junkers JU52 HB-HO, на борту которого было 20 человек. Все они предположительно погибли.

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