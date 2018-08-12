"Я сломленный парень": обнародованы переговоры диспетчеров и угонщика самолета в Сиэтле

Bombardier Dash 8 Q400

Угнавший самолет из аэропорта Сиэтла работник авиакомпании Horizon Air ("дочка" Alaska Airlines) назвал себя "сломленным парнем" и хотел ощутить в небе "момент безмятежности".

Расшифровку его переговоров с диспетчерами опубликовала газета Seattle Times, передает РИА Новости.

Отмечается, что угонщик вначале разговора даже пошутил, что ему предложат работать пилотом, если он успешно посадит самолет. Позже однако он заявил, что "не планировал приземляться". При этом диспетчеры и один пилот пытались отговорить его от "глупостей" и помочь посадить лайнер.

"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень... Я надеюсь, это не испортит вам день", - сказал он перед падением.

Ранее сообщалось, что 29-летний сотрудник авиакомпании Alaska Airlines, имя которого пока не разглашается, угнал пустой пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 из международного аэропорта Сиэтла. Лайнер пролетел около 40 км и потерпел крушение на острове Кетрон.

Очевидцам также удалось снять на видео погоню истребителя за самолетом.