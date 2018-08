Погоня истребителя за угнанным в США самолетом попала на видео

Жители Сиэтла сняли на видео, как истребитель F-15 преследует угнанный работником местного аэропорта пассажирский лайнер.

Запись опубликовал в Twitter пользователь @drbmbdgty.

Вместе с тем пользовательница @mckenna_brown сообщила в Twitter, что видела два истребителя.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU