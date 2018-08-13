В России опровергли новую версию убийства Листьева

Коллеги Листьева спорят о заказчике убийства / фото:peoples.ru

Экс-ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский заявил, что не существует каких-либо следственных действий, которые доказывают причастность олигарха Бориса Березовского к убийству первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева.

«Это расхожая теория. Она имела место быть. Но вы понимаете, он стал беглым, а на беглого человека всегда проще всего это дело списать», - цитирует его российский телеканал РенТВ.

Поликовский усомнился в том, что версия о том, что гибель Листьева связана с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ.

«Решение не давать больше рекламу принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор. Он не решал этих вопросов», - добавил журналист.

Напомним, коллега Владислава Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком его убийства покойного олигарха Бориса Березовского. Гибель Листьева Захаров связал с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ.