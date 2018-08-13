Массовый сбой Twitter, Facebook и Viber - поступают жалобы со всех концов света

Тяжелее всего приходится пользователям Viber

В Twitter, Facebook и Viber с 20:20 до настоящего времени фиксируются крупные сбои в работе.

По состоянию на 23:10 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (74%), авторизироваться (15%), а также отправлять или получать сообщения (10%), сообщает портал Downdetector, сервис, занимающийся отслеживанием работы интернет-ресурсов в мире.

Больше всего пострадавших в США, Бразилии, Аргентине, Перу, страдают Мексика, Турция, Малайзия, Япония, Индия, Россия, Греция, Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Польша, Норвегия. В Украине проблемы возникли в областях на востоке страны, в Одессе и в Житомире.

По состоянию на 23:10 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (43%), авторизироваться (36%), а также отправлять или получать сообщения (19%).

Лидеры списка пострадавших от сбоя - США, досталось и Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Японии, Австралии, Индии, Непалу, Пакистану, России, Турции, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии, Нидерландам, Австрии, Польше, Дании, Швеции и Румынии. В Украине на проблемы жалуются жители Киева, Одессы и Днепра.

Читайте такжеTelegram объявил причину сбоя в работе мессенджераПо состоянию на 23:10 по киевскому времени пользователи Viber жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (25%), а также отправлять или получать сообщения (25%).

Наибольшие проблемы с работой приложения есть в США, Мексике, Аргентине, Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Беларуси, Турции, Молдове, России, Эстонии, Греции, Германии, Грузии, Нидерландах и Австрии.

В Украине проблемы фиксируются в Одессе, Харькове, Киеве, Житомире, Ровно, Тернополе, Луцке, Сумах, Полтаве, Днепре, Запорожье.

Напомним, 9 июня по всей территории Украины не работали банкоматы и терминалы ПриватБанка, а также Приват24 и Liqpay.

В частности, украинцы не могли расплатиться карточками за товар в сети магазинов "Эпицентр", "Сильпо", "Новус", "Фора", "Ашан" и других.

Причиной сбоя в ИТ-департаменте банка назвали аварию магистральных каналов, которая повлекла за собой временные перебои в сети POS-терминалов и банкоматов финучреждения.