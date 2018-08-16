Умерла Арета Франклин

Арета Франклин / Фото: newsmuz.com

Американская соул-певица Арета Франклин умерла на 77-м году жизни в Детройте.

Об этом сообщает Associated Press.

В течении более чем полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград "Грэмми", пишет "Би-би-си".

В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории. В феврале 2017 года она объявила об уходе со сцены.

Накануне СМИ сообщили, что Арета Франклин находится в критическом состоянии и получает помощь хосписного типа от медиков в своем доме, где ее поддерживают близкие.