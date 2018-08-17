В РФ предложили Украине заключить соглашение по обмену заключенными

Москалькова видит решение вопроса в юридической плоскости / Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова предложила создать механизм обмена политзаключенными между Россией и Украиной путем заключения специального соглашения между странами.

Москалькова видит решение этого вопроса в юридической плоскости; Конституция Украины не позволяет выдавать осужденных граждан другому государству, как и Конституция РФ запрещает передачу осужденного либо не осужденного гражданина на территорию другого государства, заявила Москалькова на Всероссийском конгрессе наблюдателей в пятницу, 17 августа, передают росСМИ.

"Значит, нужно найти какие-то механизмы, возможно, через институт помилования, Читайте такжеНазваны применяемые Россией к политзаключенным виды пытоквозможно, путем заключения специального соглашения между Украиной и Россией о правовом статусе граждан с двумя гражданствами - российским и украинским, который решал бы целый комплекс проблем", - сказала омбудсмен.

Такое соглашение, считает омбудсмен, решило бы проблемы с допуском к заключенным консулов и иностранных омбудсменов, а также дало бы возможность отказаться от одного из гражданств тому, кто находится под стражей, тогда как сейчас законодательство такого права не дает.

Ранее стало известно, сколько осужденных в Украине россиян и российских пособников подали прошения об обмене их на украинских политзаключенных.