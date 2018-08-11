Киев пожаловался в ЕСПЧ на нарушения прав украинских заключенных в России

ЕСПЧ / echr.coe.int

Украина направила в Европейский суд по правам человека иск о нарушениях прав осужденных и отбывающих наказание в России украинцев.

"Мы только что подали в ЕСПЧ межгосударственный иск по поводу украинских заключенных Кремля", - сообщил в Facebook замглавы Министерства юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

В иске перечислен 71 человек. Конкретные фамилии Лищина не уточнил.

Иск по всем заключенным в России украинцам был анонсирован 6 августа. Как объяснил замминистра юстиции Сергей Петухов, к категории политзаключенных в России Киев относит людей, "которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации".

14 июня Большая палата ЕСПЧ назначила заседание по четырем межгосударственным жалобам Украины в отношении России.