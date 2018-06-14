ЕСПЧ назначил заседание по жалобам Украины против РФ

Большая палата Европейского суда по правам человека назначила заседание по четырем межгосударственным жалобам Украины в отношении России.

Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина, передает "Сегодня".

"В понедельник мы увидели, что на сайте суда есть информация о том, что будет слушание, но при этом не указана дата", сказал он.

Лищина уточнил, что речь идет о четырех больших делах, переданных в Большую палату ЕСПЧ.

Напомним, во вторник, 12 июня, Украина направила в Международный суд ООН меморандум о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что текст меморандума занимает около 17 500 страниц, всего 29 томов весом 90 кг. "Сегодня Россия получит от нас своеобразный "подарок" (ко Дню России. - Прим.) в Международном суде ООН", - написал Климкин в Twitter.